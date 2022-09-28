日央行破紀錄1630億撐圓匯

分析料140至145區間徘徊

分析認為，日本當局不希望日圓跌穿145，預計日圓將在140至145的區間內徘徊。由於匯市干預的結算須兩個工作天才顯示於日本央行帳面，而上周五又是日本假期，故數據周二才明朗化。根據日本央行公布的周二經常帳收支變化預測，反映外匯干預的「財政部資金及其他」項目，減少了3.6萬億日圓（約1957億港元）。貨幣市場交易商估計，倘日本央行沒有干預匯市，該項目的減幅將介乎0至7000億日圓（約381億港元），意味日本央行的干預規模，介乎2.9萬億至3.6萬億日圓（約1576億至1956億港元）。這範圍內的任何金額，都超越日本當局在1998年4月10日，動用2.62萬億日圓干預匯市的紀錄。

日本外匯儲備餘額為1.29萬億美元，當中1361億美元是可即時用於干預匯市的存款。目前日本國債孳息率上升的壓力持續。日本20年期國債孳息率昨升穿1厘，是2015年以來首次。日本央行昨公布額外的買債操作，將購入價值1500億日圓（約82億港元）的5至10年期國債，以及1000億日圓（約54億港元）的10至25年期國債。

（綜合報道）

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