moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

日央行破紀錄1630億撐圓匯

【明報專訊】根據日本央行昨公布的數據推算，該央行與日本政府上周四（22日）動用了約3萬億日圓（約1631億港元）支撐日圓匯價，是日本政府24年來首次干預匯市提振日圓，也是日本當局歷來最大規模的單日匯市干預。聯儲局上周四宣布繼續加息0.75厘，令美、日利差進一步擴大，導致日圓兌美元曾跌穿145的重要關口。日本政府隨即買入日圓、沽出美元阻止跌勢，令日圓兌美元當天曾拉升至140水平，昨維持在144左右。

分析料140至145區間徘徊

分析認為，日本當局不希望日圓跌穿145，預計日圓將在140至145的區間內徘徊。由於匯市干預的結算須兩個工作天才顯示於日本央行帳面，而上周五又是日本假期，故數據周二才明朗化。根據日本央行公布的周二經常帳收支變化預測，反映外匯干預的「財政部資金及其他」項目，減少了3.6萬億日圓（約1957億港元）。貨幣市場交易商估計，倘日本央行沒有干預匯市，該項目的減幅將介乎0至7000億日圓（約381億港元），意味日本央行的干預規模，介乎2.9萬億至3.6萬億日圓（約1576億至1956億港元）。這範圍內的任何金額，都超越日本當局在1998年4月10日，動用2.62萬億日圓干預匯市的紀錄。

日本外匯儲備餘額為1.29萬億美元，當中1361億美元是可即時用於干預匯市的存款。目前日本國債孳息率上升的壓力持續。日本20年期國債孳息率昨升穿1厘，是2015年以來首次。日本央行昨公布額外的買債操作，將購入價值1500億日圓（約82億港元）的5至10年期國債，以及1000億日圓（約54億港元）的10至25年期國債。

（綜合報道）

[國際金融]