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颶風下減產 油價反彈逾2%

【明報專訊】俄羅斯可能推動油組及盟友（OPEC+）減產之際，颶風伊恩（Ian）侵襲，導致部分位於墨西哥灣的海上鑽油平台開始減產，推動國際油價午夜前由9個月低位反彈逾2%，布蘭特期油升穿每桶86美元，紐約期油升至每桶78美元。

美股早段揚 英鎊反彈1%

此外，路透引述熟悉俄羅斯觀點的消息人士稱，俄羅斯可能會在10月5日的油組及盟友（OPEC+）會議，建議將每天原油產量減少100萬桶。面對油價持續多月回落，油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯也曾表示可能減產。

將於明年初退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，對加息過快感到有些擔憂，美股三大指數午夜前向上，納指升幅達0.8%。英鎊兌美元此前創新低後，昨反彈約1%，回升至1.08。不過彭博社指出，自卓慧思接任英國首相以來，英國股債市值至少蒸發5000億美元，突顯投資者對其減稅方案的擔憂。

Cathie Wood轉戰私募基金

另外，Cathie Wood旗下基金公司ARK Invest近年投資股份不斷「損手」，其公司昨宣布成立新基金ARK Venture Fund轉戰私募市場，表示「經過多年在公開市場投資，決定將在創新科技方面的獨特研究帶到私人投資市場」。根據ARK Invest網站，ARK Venture Fund暫未顯示基金資產值規模，僅披露管理費為2.75%，總行政費比率為4.22%。

（綜合報道）

[國際金融]