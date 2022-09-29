moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

大灣區GBA專題：網上廣交會10月15日揭幕 展期延至明年3月

【明報專訊】副商務部長王受文前日（27日）在國務院吹風會宣布，第132屆廣交會將於10月15日線上開幕，展期延長5個月至明年3月15日結束，其間參展企業可繼續採用廣交會服務。此外，廣東省另一重要展覽珠海航展則將於11月8日至13日正常舉行，並開始對外售票。

參展商增至3.5萬家

自2020年新冠疫情爆發以來，第127至129屆廣交會均在線上舉辦，第130屆採取線上線下融合辦展模式，惟今年初廣東疫情反覆，4月的第131屆又恢復線上舉行，早前主辦方也宣告，下月舉行的第132屆亦維持線上開幕，不過首次將會期一口氣延長至明年3月。

王受文表示，長達5個月的展期中，除了展商連線、預約洽談功能繼續原有的10天服務，其他功能如線上展示、即時溝通、貿易配對、大會服務均一直維持至展覽結束。「廣交會雖然是世界上最大的線下展會，但是它再大也有空間限制，平常最多只能有2.5萬家企業參加線下展覽」，王受文稱，線上展邀請發出後，除原有的2.5萬家參展商外，再有近萬家企業報名參加線上展。

他又透露，過去線下與會的採購商人數是20萬左右，上一屆廣交會的採購商則超過50萬，本屆將繼續加大力度，邀請跨國公司龍頭、零售連鎖跨境電商、在華外國商會等專業買家與會。

珠海航展11月8至13日舉行

此外，第14屆中國國際航空航天博覽會（即珠海航展）將於11月8至13日在珠海舉行，公眾可於11月11至13日入場，每日限售4萬張門票，門票已於9月23日起在航展官網開售。據珠海市副書記黃志豪透露，本屆航展將有來自美、英、德等43個國家和地區的740多家企業參展，包括波音、空中巴士、霍尼韋爾等，室外參展飛機將超過100架。香港展團也將出席本屆航展，展出香港航空業不同範疇的能力，並為業界提供商業配對與建立合作關係等平台，以促進香港航空業發展，進一步拓展大灣區乃至內地及海外市場。

明報記者

[活在灣區]