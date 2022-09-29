彭博：國泰洽購新一代貨機

另一消息人士又稱，國泰正評估該兩款機型的規格和性能，尚未確定可能訂購的數量，相比改裝現有的波音777 貨機，國泰通常更青睞購買新飛機。國泰昨日股價收報8.48元，全日跌5.3％。

擬購空巴A350或波音777-8F

此前國泰在一份聲明中表示公司一直研究貨機機隊的需求， 但尚未作出任何決定，國泰行政總裁鄧健榮於6月亦向彭博社重申有關評論。 波音公司拒絕評論事件；空巴公司表示，不對與客戶的討論發表評論。國泰未有回覆查詢。

儘管疫情期間網上購物需求強勁，從而帶動貨運業務激增，但現時全球經濟增長放緩警告亦抑制貨運需求和影響部分物流公司，如聯邦快遞。國泰此前亦預視即將到來的聖誕節旺季，貨運業務將走弱。

國泰所訂購的貨機機齡快接近10年，與此同時，其競爭對手一直積極擴大機隊。新加坡航空在2月簽署購買7架A350F 飛機，而卡塔爾航空亦已簽署購買34架 777X-F 飛機。至於與國泰並列為全球頂級貨運航空公司之一的大韓航空公司亦表示，正在準備通過與韓亞航空合併進行擴張，同時亦考慮新增空客和波音貨機。