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恒指11年低 內房物管重災 碧桂園最差藍籌 北水急升逾6倍

標籤：經濟

【明報專訊】人民幣急挫引發港股沽壓，恒指昨天低開156點後一直受壓，尾市跌幅曾加劇至676點，最終以貼近低位的17250點收市，全日跌609點或3.4%，為4個月以來單日最大跌幅，亦見11年新低。國指同樣受創，全日跌191點或3.1%至5958點，見14年以來新低。科指也跌3.9%，收報3526點。雖然市况慘淡，但主板成交額錄得1087.52億元，較上日增加11.5%；北水淨流入亦顯著增加，較上日急升近6.5倍至59.24億元。

明報記者 蔡穎霖

因美匯持續走強，加上人幣進一步貶值，發行大量美元債的內房物管股再成跌市重災區。其中碧桂園（2007）跌12.9%至1.89元，失守2元關口，成昨表現最差藍籌；同系物管股碧桂園服務（6098）跌逾一成。合景泰富（1813）遠洋（3377）分跌9.4%及5.8%。

旭輝傳資金鏈緊張 股價瀉三成

內房股「屋漏兼逢夜雨」，內媒「和訊網」周二（27日）晚上傳出旭輝集團（0884）的一封內部信，董事局主席林中於信中指出，「外部環境依然充滿荊棘與挑戰，出險房企交付風險頻發」，加上「斷供潮」讓多地政府進一步收緊監管資金的提取，導致房企的流動性進一步受壓。他續表示，集團帳面有逾300億元人民幣現金，但絕大部分「無法滿足企業的合理按需要使用」。其後，內媒《中國證券報》再引述旭輝表示，集團目前正在積極與金融機構溝通，尋求解決方案；同時亦會積極做好自身的各項經營工作，把有限的資源優先集中於「保交付、保品質」。旭輝以往被內地視為優質民企內房，昨天則受資金鏈緊張傳聞影響，股價急瀉32.3%至0.86元，淪為「毫子股」；同系物管股旭輝永升（1995）亦挫23.3%。及至晚上旭輝發公告澄清，指帳上現金額度為與其房地產業務項目開發相關的資金，並無暗示或表述無力償還其到期債務或清償債務。

信誠證券聯席董事張智威表示，恒指失守今年3月低位18,200點水平後，相信下一個低位關口為16,100點；若以昨天收市17,250點計算，意味恒指仍有逾1000點的潛在下行空間，認為散戶不宜撈底。他又表示，受累於英鎊急瀉加上美匯強勢，投資者應持審慎態度，買貨亦應分段吸納。截至今晨零時，恒指夜期報17,556點，高水305點。

金管局接19.39億港元沽盤

美元持續強勢，導致港匯再次觸及7.85弱方兌換保證。金管局昨天清晨承接19.39億港元沽盤、賣出2.47億美元，令銀行體系結餘將於今天跌至1233.36億港元。今年以來，金管局已32次出手捍衛聯繫匯率制度，累計買入2150億元，賣出273.9億美元。