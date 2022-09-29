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恒生投資：港股或跌至16000水平 明年反彈

標籤：經濟

【明報專訊】港股低處未算低，恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝昨日表示，現時市場大環境已由過去低息及高增長，轉為高息及低增長。他指出，回顧2011年歐債危機，港股曾跌至16,000點水平。若以歷史過往作技術分析，港股可能跌至該水平，並預期明年有機會反彈。

薛永輝指出，恒指由年初至今已下跌超過兩成，現時港股估值偏低，市盈率僅為9.8倍，接近10年低位。港股現時已跌穿18,000點，呈沉底格局，料在大環境轉變下，需作重新定價。他認為，雖然估值已跌至低位，但市場對港股仍持觀望態度，惟因美股估值偏高，預期一些資金可能由美股轉入港股。憧憬內地封鎖措施進一步放寬，內地經濟逐漸恢復，他相信恒指明年有機會反彈。

電訊及本地銀行股防守性較高

股票板塊方面，薛永輝認為，電訊及本地銀行股是防守性相對較高的股票，由於公用股於海外地區有一定佔比業務，歐美地區經濟未明朗，其防守性則相對較低。他又認為，內房股似乎已經逐漸見底，市場對內房負面看法略有好轉，相信當中部分國企內房有一定值博率。

至於ETF通業務方面，恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，南向通及北向通的交易額有上升趨勢，但北向通交易額遠較南向通為低。她指出，內地投資者可通過南向通購買ETF，投資港股通裏面不包括的股票如京東（9618）、阿里（9988）及網易（9999）等。「ETF通」包括的4隻ETF為認受性較高的產品，在港上市流動性高，對內地投資者而言不難理解，亦方便他們作出投資決定。加上個別本港的ETF較內地的管理費用為低，吸引投資者買入。