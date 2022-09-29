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匯豐：逾75%跨境理財通投資者擬增投資

標籤：經濟

【明報專訊】匯豐昨發布一份調查結果，發現大灣區居民對跨境投資持續表現濃厚的興趣，有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有75%的北向和85%南向投資者有意於未來一年增加投資，打算增加5%至10%投資者比例最高。

該行於今年8月對2000名來自大灣區11個城市的居民進行調查，針對擁有100萬元以上（以當地貨幣計）流動資產的群體，了解大灣區居民參與跨境投資的需求及投資偏好。調查發現，受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之二的南向受訪者打算進行中期（6至12個月）投資，25%會長期持有（1年以上）。北向受訪者則分別有56%及33%計劃作中期及長期投資。

98%投資者有信心達到預期回報

調查又顯示，儘管市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得4%或以上回報；98%投資者表示有信心未來一年「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預期，分別有61%的南向及45%北向投資者期望獲得7%至9%年度收益率。

匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，儘管市場存在諸多不確定因素，但大灣區內的投資者對參與計劃仍然興趣不減，反映區內經濟融合正持續驅動區內居民的跨境投資需求增長。調查亦發現，能源、科技、天然資源、生物科技及醫療是受訪者最感興趣的五大投資領域。