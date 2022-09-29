國聯證券擬集資 今年第三間

國聯是次擬向最多35家投資機構發行不超過6億股非公開A股，佔已發行股本總額約21.19%，以及擴大後股本約17.48%。公司擬於10月20日的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會批准後，再向中證監申請供股建議。

國聯表示，是次募集資金中，最多約20億元用於進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模；最多40億元用於擴大固定收益類、權益類、 股權衍生品等交易業務；最多10億元用作償還債務。

供股完成後，大股東無錫市國聯發展持股比例將由48.6%，降至40.11%；第二大股東國聯信託將由19.21%，降至15.85%；無錫市國聯地方電力由13.78%，降至11.37%。另外，A股公眾持股比例將由35.77%，增至47%；H股股東將由15.63%，降至12.9%。