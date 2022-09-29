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澳洲成峰高教去年蝕660萬

標籤：經濟

【明報專訊】澳洲成峰高教（1752）截至今年6月底全年轉盈為虧，由上財年純利18.5萬澳元（約94.03萬港元），轉至今年同期蝕129.9萬澳元（約660.27萬港元）；不派末期息。公司表示，2月底澳洲邊境重新開放，今年第一學期入學的學生人數增51%，全日制學生負擔（EFTSL）數目按年增37%；並稱隨着邊境限制放寬，學生人數正逐漸明確地恢復。

公司該年度經調整淨溢利459.9萬澳元，按年增10.7%。期內收入1869.7萬澳元，按年跌24.75%。其中，課時費收入跌27.3%，其他服務費增加17.28%。受新冠疫情對課時費收入的影響，毛利率按年收窄3.9個百分點至40.5%。截至6月止，公司高等教育服務的EFTSL收生總數為949，按年下降約20.55%。澳洲成峰高教稱，公司避免嚴重依賴從單一國家或地區招收國際學生。期內，招收非中國國際學生佔國際學生總數約67%。

東軟教育今學期新生增16%

此外，東軟教育（9616）公布，截至9月26日，大連學院、成都學院及廣東學院等「三所大學」已全部開學。該三所大學於2022/23學年報到人數達1.75萬人，較上一個學年按年增長17.1%。今個學期新學生報到後的最新在校生人數增長16%至5.3萬人。