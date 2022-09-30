中方指示塗黑敏感資料 未阻美PCAOB審計底稿

報道指出，內地合共派出約10名官員到香港，分別來自中證監與財政部，大部分能說英語。現時中美雙方人員已聚集在中環太子大廈、兩大審計公司的辦公室交手，時而在會議室對峙，時而各自在個別房間商討對策，往往工作至深夜。消息稱，羅兵咸永道等審計公司夾在中間，當收到PCAOB詳細提問時，要聽從中國官員指示，免得泄露機密，例如中方有時要求將文件內部分公司名稱、地址、薪酬水平等資料塗黑，但至今未有影響審查底稿的大原則，因被隱去的資料無關痛癢，美方旨在檢查帳簿是否徹底審核。

消息：美方要求具體 索取部分資料年代久遠

同時，消息表示，儘管中方與審計公司早前花費大量時間整理文件，但美方有些要求很具體，有些索取的資料亦年代久遠，受審計的對象要另外再搜集資料。此外，審計師亦做好心理準備，他們所有在美上市的中概股客戶最終都會被檢查。

比起過往的僵局，中美雙方就審計帳簿議題已有進展，美國市場亦對此態度樂觀。日前納斯達克交易所副主席Bob McCooey接受CNBC訪問時表示，若監管機構容許在香港審核帳簿的方案可行，相信中資被除牌的風險將減退，並希望未來數月一切順利。

負責亞太業務的Bob McCooey指出，去年上半年有30家中資企業到納斯達克上市，到下半年則減至只有兩家，到今年首3個月，更縮至只有一家，但他強調，納斯達克交易所仍有堅實的管道，預料會有大量中資重返美國上市，單計未來一年，便有望多達逾50家公司在納斯達克掛牌，甚至隨時帶動市場大幅反彈。他深信，如中概股能免於除牌，有望給予其他企業信心，赴美上市。