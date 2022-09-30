眾安銀行上半年淨利息收入8900萬 按年升1.5倍

PAOB半年虧損收窄33%

另外，平安壹賬通銀行（PAOB）淨利息收入則錄4650萬元，按年增長5.7倍，虧損已較去年收窄33%；貸款資產錄得新高17億元，按年升近2.3倍，貸存比率維持於82%，不良貸款比率為0.42%。

眾安表示，截至今年上半年，其用戶數目已超過60萬。該行的存款總額達82億元，按年增長 6%，淨服務費及佣金收入錄得4200萬元，按年大升85%。在貸款業務方面，眾安的個人貸款申請宗數按年上升近1倍，中小企貸款規模按年擴大達9倍。此外，眾安與香港忠意保險（Generali Hong Kong）合作，其年度化保費等值（APE）按年升幅達174倍。

眾安：存款總額82億

眾安指，已於下半年推出基金投資服務，產品由聯博及景順等基金公司管理。該行同時預告，下半年將推出外匯服務等豐富零售產品線，並加強數碼化中小企銀行服務和優化保險及財富管理業務。

另外，PAOB則表示，在已審批貸款的客戶中，近三成為首次獲得銀行批出的貸款，亦有7%為開業不足3年的初創企業。而曾獲其他銀行貸款的客戶中，當中77%為首次獲銀行批出無抵押貸款。

PAOB稱，為答謝中小企支持，將推出「2 周年中小企貸款利息回贈計劃」，中小企客戶成功申請貸款可享利息回贈。