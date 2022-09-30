證監會：匯豐魏弘福任法規執行部執董

任期3年 今年11月1日生效

據證監會公告顯示，魏弘福曾在匯豐任職之外，過去18年亦在香港擔任不同主要國際銀行的法律及合規高層人員，具備國際經驗。

至於戴霖則由2014年起加入證監會至今工作逾8年，先後出任企業融資部高級總監和法規執行部高級總監。據稱，他具超過20年的規管經驗，在加入證監會前在海外金融監管機構和證券交易所任職。

擢升戴霖為企業融資部執董

翻查資料，法規執行部及企業融資部執行董事位置早已懸空，其中法規執行部上任執行董事魏建新在今年5月退任，至於企業融資部上任執行董事何賢通則於2021年8月退休，位置由另一高級總監鄧兆芳署任至今。

陳茂波表示，魏弘福和戴霖對香港證券及期貨市場的運作和規管有深入的了解，深信他們將能協助證監會有效地履行其職責，促進香港證券及期貨市場的發展和監管。