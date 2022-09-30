外圍陰霾重重 畢馬威：港下季IPO或放緩

今季IPO回暖 籌逾514億元

畢馬威統計顯示，香港今年第三季錄得兩個集資額均超過100億元的上市項目，另今年首三季已有8間美國掛牌的中概股回港上市，而2020年和2021年全年分別有9間及8間。該8間中概股目前市值共超過4700億元，佔年初至今IPO企業總市值逾三成。

對於港交所醞釀推出諮詢，協助商業化仍處於早期階段的專業科技企業在港上市，畢馬威預計將於未來數星期公布，目標最快於今年底完成，以容許現時未符合上市要求、主要從事半導體、雲計算、人工智能、機器人科學及新能源等業務的大型科技企業，將來較容易進入本港市場。

畢馬威指出，今年香港的特殊目的收購公司（SPAC）上市機制平穩起步，目前共有14間SPAC已提交上市申請，當中4間已成功上市。此外，生命科學公司上市和中概股回歸上市，將繼續成為香港IPO市場重點；目前本港上市申請有超過130宗，當不確定因素逐步減退，預料香港IPO市場將再度活躍。