moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

新世界伙星基金發展長沙灣地

【明報專訊】再有本地發展商賣產。新世界發展（0017）公布，與新加坡基金Ares SSG Capital組成合營公司，雙方將分別各佔49%及51%股權，合營公司將用於持有及發展集團旗下長沙灣永康街地皮，Ares SSG Capital需注入30.79億元認購股份作合營公司資本，集團變相出售地皮控制權。

星基金佔51%股權 獲地皮控制權

根據公告，Ares SSG Capital將於認購完成、今年底及明年3月20日分三期以現金支付30%、20%及50%認購股份代價。新世界更向Ares SSG Capital授出認沽期權，倘新世界違反協議將日後落成物業拆售，以及物業落成面積與雙方協定物業可售面積差距超過5%，Ares SSG Capital有權要求新世界購回合營公司股權，新世界估計金額不高於約34.63億元。

集團表示，預期今次交易將可錄得4.5億元出售收益。新世界數年前連環掃入長沙灣地皮，其中2017年以逾29.67億元奪得前身為汝州西街熟食市場的長沙灣永康街商貿地，面積約3.09萬方呎，指定作非住宅（不包括酒店、加油站及院舍）用途，最高可建樓面37.1萬方呎，折合樓面地價7996元。

長實沽半山豪宅 摩通：抵銷英國業務影響

此外，長實集團（1113）日前宣布以逾207億元出售旗下中半山豪宅項目21 BORRETT ROAD餘下全數單位予新加坡基金華瑞資本。摩通認為，以集團去年度英國業務收入約216億元計，即使英國收入因英鎊下跌或英國經濟放緩「清零」，今次出售交易以足以抵銷相關影響。鑑於長實股價較資產淨值有60%的折讓，以及廣泛的資產組合，相信該股上升空間或給予市場最大的驚喜；並相信目前資產處置可能扭轉其現股價跌勢的明顯催化劑，維持「增持」評級，目標價維持67元。

另外，星展表示，考慮到全球經濟環境不明朗和金融市場波動，認為長實是次出售為明智之舉，隨着集團資產負債表進一步改善，其更有能力探索收購機會和股份回購，維持「買入」評級。