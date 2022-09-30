新世界伙星基金發展長沙灣地

星基金佔51%股權 獲地皮控制權

根據公告，Ares SSG Capital將於認購完成、今年底及明年3月20日分三期以現金支付30%、20%及50%認購股份代價。新世界更向Ares SSG Capital授出認沽期權，倘新世界違反協議將日後落成物業拆售，以及物業落成面積與雙方協定物業可售面積差距超過5%，Ares SSG Capital有權要求新世界購回合營公司股權，新世界估計金額不高於約34.63億元。

集團表示，預期今次交易將可錄得4.5億元出售收益。新世界數年前連環掃入長沙灣地皮，其中2017年以逾29.67億元奪得前身為汝州西街熟食市場的長沙灣永康街商貿地，面積約3.09萬方呎，指定作非住宅（不包括酒店、加油站及院舍）用途，最高可建樓面37.1萬方呎，折合樓面地價7996元。

長實沽半山豪宅 摩通：抵銷英國業務影響

此外，長實集團（1113）日前宣布以逾207億元出售旗下中半山豪宅項目21 BORRETT ROAD餘下全數單位予新加坡基金華瑞資本。摩通認為，以集團去年度英國業務收入約216億元計，即使英國收入因英鎊下跌或英國經濟放緩「清零」，今次出售交易以足以抵銷相關影響。鑑於長實股價較資產淨值有60%的折讓，以及廣泛的資產組合，相信該股上升空間或給予市場最大的驚喜；並相信目前資產處置可能扭轉其現股價跌勢的明顯催化劑，維持「增持」評級，目標價維持67元。

另外，星展表示，考慮到全球經濟環境不明朗和金融市場波動，認為長實是次出售為明智之舉，隨着集團資產負債表進一步改善，其更有能力探索收購機會和股份回購，維持「買入」評級。