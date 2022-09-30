恒指隨美股先升後跌 逼近17000點

【明報專訊】英倫銀行周三宣布緊急干預債市後，美匯及美息有所回落，帶動美股做好，不過美匯及美息昨日在亞洲時段再次反彈，美股指數期貨顯著回落，恒生指數昨日先高後低，最多曾跌204點，收市再見11年收市新低，跌85點或0.49%至17,165點，全日高低波幅583點，兩日累計跌694點。