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穆迪：未來一年 內房須續發債降風險

【明報專訊】國際評級機構穆迪發報告，基於未來6至12個月的疲軟銷售及龐大規模的債務到期，中國房地產商需要持續發行債券，以減輕的流動性風險。該行分析師Alfred Hui表示，自8月下旬以來，境內債券發行量有所增加，有4家受評民營內房發行具增信結構的債券總額為52億元人民幣。這批債券的發行在一定程度上可助改善在岸資本市場的情緒。但對這批發行人而言，則只能略為提高其流動性。

據數字顯示，8月份全國房地產銷售降幅有所緩和，全國合約銷售額按年跌20.8%，較7月份的跌幅28.6%收窄。由於購房者情緒和需求持續疲軟，未來6至12個月房地產銷售將繼續下滑，其後跌幅將會因2021年下半年以來基數較低，令跌幅收窄。

8月全國房地產合約銷售 較7月跌幅收窄

穆迪針對高收益的中國開發商的亞洲流動性壓力子指標（Asian Liquidity Stress sub-indicator）在8月份保持在63.2%的高位，7月份指標則為64.9%。在未來12個月，受評開發商的再融資需求仍然很高，從2022年10月1日起的12個月內，約有282億美元的境內債券及323億美元的境外債券到期或可回售。

至於內房股價昨未止瀉，澄清非無力償債的旭輝（0884）再瀉16.28%、兩大藍籌碧桂園（2007）及龍湖（0960）亦跌11.64%及7.51%、小型股寶龍（1238）跌14.77%、新城發展（1030）跌11.22%；物管股亦大跌，旭輝永升（1995）跌6.02%、融創服務（1516）跌9.71%、碧桂園服務（6098）跌7.19%等。