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東倫敦TwelveTrees Park 售價50萬英鎊起

【明報專訊】Swan Knights天爵國際物業代理英國東倫敦優質住宅項目TwelveTrees Park在港推售，售價50萬英鎊起。項目坐落東倫敦新興住宅區，屬市中心Zone 2新盤，位於West Ham地鐵站上蓋，預期項目租金回報率可達 4.5厘。TwelveTrees Park提供逾3800個單位，首階段推出的Evergreen Point，項目樓高33層，提供開放式、一房、兩房及三房複式單位，合共205個單位，面積由476至1018平方呎不等。所有單位均附送高級廚房浴室品牌設備和全屋現代化裝修，發展商提供大廈10年專業保修。

發展商提供大廈10年專業保修

TwelveTrees Park提供現代化健身室、24小時禮賓服務、私人影院、商務貴賓室及住客會所。項目預計於2025年第四季竣工，土地使用權長達999年。

TwelveTrees Park所在的West Ham地區屬倫敦東部新興住宅區，項目距金絲雀碼頭、City of London及West End等重要金融商業區僅10分鐘路程。屋苑鄰近多間著名學府如瑪麗王后學院及倫敦政治經濟學院，且距離大型商場Westfield Stratford City僅3分鐘車程。Swan Knights董事總經理陳嬿淇指出：「自倫敦地鐵伊麗莎白線開通後，國際企業、頂尖學校、文化機構紛紛東遷或建立東倫敦分部，基礎設施大為升級，讓West Ham成為近年來發展最迅速的熱點之一。東倫敦物業已連續12年錄得增幅，區內樓價在12年間升值近75%，也帶動了當區的租務，租金在5年內有15%的升幅。隨着愈來愈多當地人選擇從倫敦市中心遷往該區，加上升級改造工程陸續完成，令West Ham的宜居指數進一步提升，相信該區樓市升勢將會持續下去。」