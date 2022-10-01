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消費券效應遜去年 8月零售意外跌

【明報專訊】受高基數影響，本港8月臨時估算零售總銷貨值按年跌0.1%，至286億元（見圖），差過市場預計的2.7%升幅。扣除價格變動後，零售總銷貨數量估計按年跌2.9%。香港零售管理協會表示，8月零售表現反映市道低迷，市民消費謹慎，業界認為8月消費券帶動力不及去年同期。協會又稱，第二期消費券今日（10月1日）派發，協會大部分會員料本月首周生意會好轉，但料整月只錄個位數升幅。

零售協會：七成會員料本月微升

零售協會表示，第二期消費券餘額於國慶（今日）派發，由於接近重陽假期，加上近日確診數字回落，大部分受訪會員公司預計10月首周生意會改善。不過以過往經驗來看，會員認為消費券的刺激作用只能維持短時間，並會逐個星期遞減。就整個10月看，七成受訪會員公司預測零售銷貨價值按年略有升幅，多數預料單位數輕微增長。

協會續稱，業界的經營環境依然艱難，九成受訪會員公司遇到員工短缺的問題； 近六成會員公司正面對人力成本上升壓力，個別公司的人力成本增加更多過一成。

政府發言人表示，8月在高基數影響下，零售業總銷貨價值按年微跌；經季節調整後按月比較，零售業總銷貨價值繼續增長。8月零售業總銷貨價值較7月的283億元好轉，首8個月零售數按年跌1.5%。展望未來，發言人指本地疫情緩和、勞工市場改善和消費券繼續支持消費需求，但金融狀况進一步趨緊將制約消費。

分類表現方面，大部分零售類別均錄得單位至低雙位跌幅，書報、文具及禮品銷貨價值按年跌17.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌12.7%；百貨公司貨品跌11.3%；眼鏡店跌8.7%；家具及固定裝置跌8.5%；服裝跌7.4%；電器及其他耐用消費品跌3%；超市貨品跌1%。錄得升幅包括汽車及汽車零件按年升43.7%，燃料升7.2%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升4.3%。