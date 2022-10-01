FT：外管局曾放風 寬人幣交易限制

在岸人民幣近周急跌後回穩

在美元持續強勢下，上周人民幣兌美元匯率已跌破7算。在岸人民幣兌美元昨日回升106點子（1元等於1萬點子），收報7.1144，最多曾升413點子，見7.0837。報道稱，在外管局放寬有關限制不到一周後，人民銀行副行長劉國強於日前一個外匯市場會議上，強烈抨擊炒賣人民幣的行為，警告「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值」，以阻止人民幣大幅貶值。翌日人民幣匯率隨即反彈逾1%。

據報道，內地允許人民幣適當貶值是由於中國政府債券已失去利率優勢。據本港債券通數據顯示，今年首8個月中國人民幣債券市場的外資已流出近5300億元人民幣。另外，人民幣匯率亦相對於一籃子的全球貨幣保持相對穩定。CFETS人民幣指數較最近3月的高位下跌不到5%，反映人民幣除兌美元外，未見大幅貶值。

有分析指出，若美國步入衰退，聯儲局可能開始減息，將有利收窄美債與人民幣債的息差，有助穩定人民幣匯率。惟出口方面，美國經濟衰退，對中國商品的需求將會減弱，削弱中國經濟增長。