moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

FT：外管局曾放風 寬人幣交易限制

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）引述知情人士報道，中國外管局上周三在美國加息0.75厘之際，私下表示會放寬對外匯經紀商的銀行間市場交易之非正式限制，原因是當局認為現在是讓人民幣稍為貶值的適當時機，以支持內地的經濟增長。報道指出，內地監管機構此舉目的只是容許人民幣走弱，而非期望人民幣出現失控式貶值。不過，自美國醞釀9月大手加息後，在岸人民幣過去兩周已大幅貶值1.91%。

在岸人民幣近周急跌後回穩

在美元持續強勢下，上周人民幣兌美元匯率已跌破7算。在岸人民幣兌美元昨日回升106點子（1元等於1萬點子），收報7.1144，最多曾升413點子，見7.0837。報道稱，在外管局放寬有關限制不到一周後，人民銀行副行長劉國強於日前一個外匯市場會議上，強烈抨擊炒賣人民幣的行為，警告「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值」，以阻止人民幣大幅貶值。翌日人民幣匯率隨即反彈逾1%。

據報道，內地允許人民幣適當貶值是由於中國政府債券已失去利率優勢。據本港債券通數據顯示，今年首8個月中國人民幣債券市場的外資已流出近5300億元人民幣。另外，人民幣匯率亦相對於一籃子的全球貨幣保持相對穩定。CFETS人民幣指數較最近3月的高位下跌不到5%，反映人民幣除兌美元外，未見大幅貶值。

有分析指出，若美國步入衰退，聯儲局可能開始減息，將有利收窄美債與人民幣債的息差，有助穩定人民幣匯率。惟出口方面，美國經濟衰退，對中國商品的需求將會減弱，削弱中國經濟增長。