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李嘉誠基金會減持郵儲行

【明報專訊】李嘉誠基金會申報，前日（29日）在場內出售郵儲銀行（1658）5萬股H股，每股平均價為4.71元，套現約23.55萬元。翻查資料，李嘉誠基金會此前原來已減持，與上次於2019年初申報比較，基金會至周四已沽逾8300萬股或0.42%郵儲行股權。以昨日收市價4.63元計，該批股份市值約3.85億元。郵儲行股價昨日收升0.4%，報4.63元。

累沽8300萬股 市值3.85億

李嘉誠基金會回應稱，基金會成立旨在推動慈善公益項目，所有投資買賣乃為支持有關目標，投資收益全部撥歸慈善用途。基金會於1980年創立，專注於支持教育及醫療項目。基金會創辦人李嘉誠至今推動教育、醫療、公益扶貧項目逾300億元，其中80%在內地和香港。

根據聯交所資料顯示，日前減持後，李嘉誠基金會持有郵儲行股權降至10.99%，持有約21.84億股，以昨日收市價計，市值約101.12億元。

據資料顯示，郵儲行在2016年9月上市時，李嘉誠及李澤鉅父子透過旗下李嘉誠基金會買入一批表現掛鈎票據（PLN），涉22.67億股郵儲行H股。李嘉誠基金會當時表示，李嘉誠視之為長線投資，他對郵儲行有絕對信心，並認為適合作為財務投資。直至2019年1月4日，李嘉誠按PLN協議，由投行手上接貨約22.67億股郵儲行H股，相當於郵儲行已發行H股約11.41%。