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新世界全年多賺8.5% 派息持平 鄭志剛：樓市短暫受壓 料長遠向好

【明報專訊】新世界發展（0017）公布，截至今年6月底止，全年（下稱上財年）純利按年增長8.5%至12.49億元，期內基本溢利70.85億元，按年升1.8%，每股盈利0.5元，派末期股息1.5元，與去年持平。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛認為，受美國加息步伐加快影響，香港樓市觀望氣氛濃厚，惟目前按揭息率仍處低水平，加上金管局降低壓力測試要求，有助上車盤吸客，相信市場需時消化加息。他預計，樓市短期將稍為受壓，不過市場有剛性需求，相信未來樓市可慢慢復蘇。

明報記者 蕭嘉聰

鄭志剛又稱，由集團旗下酒店預約情况，可見未來一年婚嫁需求大，相信樓市繼續有剛性需求支持。集團在上財年在港的應佔物業合同銷售為82.4億元，主要來自住宅項目迎海、傲瀧、瑧頤，以及甲級寫字樓項目南商金融創新中心，本財年香港物業銷售目標為150億元。截至今年6月底，旗下在港待售住宅單位合共303個。

鄭志剛表示，未來啟德區將有3個合作項目推出，至於柏傲莊3期的拆卸工程快將完成，將進入重建階段；第1、2期即將交樓，集團將會專注第3期的建築進度及首兩期的交樓工作，將在適當時間與港鐵（0066）商討重售時間。土儲方面，集團將會加快轉換農地，約有6至7塊農地在未來3年完成轉換撥入土儲，涉及接近300萬方呎總樓面面積。

稱與內地通關是遲早的事

香港近日放寬入境檢疫措施至「0+3」，鄭志剛表示，希望未來可進一步放寬限制，舉辦更多大型活動，吸引遊客及人才回流以振興香港，與內地通關亦是遲早的事。此外，今年對企業而言亦是一項壓力測試，營商環境艱難下無可避免出現負增長，不過新世界仍可逆流而上，K11分部全年業績按年上升17%，過去4至6月的表現更強勁，K11 MUSEA銷售額按年升13%，出租率維持98%，預計未來亦會有更多新租戶進駐K11。

專注拓大灣區長三角 不擔心內地經濟爆破

內地業務方面，鄭志剛表示，今年受很多不明朗因素影響，不過集團專注發展大灣區及長三角地區，中高端及高品質的需求依然強勁，本財年銷售目標是150億元人民幣。同時，內地經濟第三季表現恢復回穩，未來1至2年將會留意會否出現良好的投資機會，但強調會審慎發展，不擔心內地經濟會爆破。集團上財年在內地合同銷售錄得171億元人民幣，每平方米平均價格超過3.9萬元人民幣。

集團表示，上財年共出售約139億元非核心資產，並持有約100億元資產可於本財年出售，將帶來額外現金流予核心業務發展。