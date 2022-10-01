8月港人幣存款升4.4% 港元貸款增存款跌 貸存比率升

【明報專訊】金管局發表最新統計數字，本港人民幣存款在8月份上升4.4%，於8月底為8493億元人民幣。港元存款下跌0.9%，外幣存款則上升0.9%，主要反映企業資金流動。貸款與墊款總額則下跌0.6%，由年初截至8月底計則略跌0.2%。其中在香港使用的貸款，包括貿易融資亦下跌0.2%，而在香港境外使用的貸款下跌1.6%。由於港元貸款上升而存款下跌，港元貸存比率上升至1.2個百分點至8月底的88.7%。
8月，跨境貿易結算的人民幣匯款總額為7942億元人民幣，較上月增加616億元。港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.8%，與去年同期比較則均上升0.7%。
此外，匯豐於8月底調高H按封頂息率，多家銀行隨即跟隨。8月的H按佔比由7月的96.8%下降至96.6%，P按則由7月的1%上升至1.3%。新批出的按揭貸款額按月減少3.9%，至385億元，新批出宗數亦由7901宗減少至7857宗。
當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少6.7%，至69億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少11.1%，至193億元。轉按交易所批出的貸款則增加12.1%，至124億元。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近月一二手市場交投回落，在加息陰霾下，買家入市意欲受到影響，令新批出按揭數字下跌。他又稱，由於H按實際按息升至封頂位，部分銀行的Ｐ按實際按息比H按封頂位低，減省利息開支，令P按佔比有所上升。另外，亦有銀行推出定息按揭計劃，息率更比普遍Ｐ按及H按封頂位低，料會吸引部分新造按揭客戶選用。