吉利母企購 Aston Martin 7.6%股權

Aston Martin股價昨日先升後跌，曾下挫7%。其股價由年初至今已跌逾七成。有分析指出，公司因盈利能力和自由現金流等不良紀錄，令其一直面對負債過多的問題。Aston Martin主席Lawrence Stroll在關於一份集資內容的聲明中表示，歡迎沙特阿拉伯公共投資基金加入公司，成為主要股東；他又稱，對吉利的加入表示歡迎。

今年7月，吉利與意大利收購集團Investindustrial曾聯手，向Aston Martin提出高達13億英鎊（約110.54億港元）的股權投資計劃，不過其後被Aston Martin拒絕，稱該出價並未提供「對現有股東有吸引力的融資選擇或價值創造機會」。Investindustrial曾是Aston Martin重要股東。