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吉利母企購 Aston Martin 7.6%股權

【明報專訊】外電報道，吉利（0175）母公司浙江吉利入股英國豪華汽車製造商Aston Martin（英：AML）。根據聲明顯示，吉利收購Aston Martin約7.6%股權，惟沒有透露交易金額。有關交易將擴大吉利董事長李書福在傳統高級汽車品牌之影響。Aston Martin表示，公司已經完成6.54億英鎊（約55.61億港元）的融資，這將使公司的資產負債表能夠「有意義地」去槓桿化。

Aston Martin股價昨日先升後跌，曾下挫7%。其股價由年初至今已跌逾七成。有分析指出，公司因盈利能力和自由現金流等不良紀錄，令其一直面對負債過多的問題。Aston Martin主席Lawrence Stroll在關於一份集資內容的聲明中表示，歡迎沙特阿拉伯公共投資基金加入公司，成為主要股東；他又稱，對吉利的加入表示歡迎。

今年7月，吉利與意大利收購集團Investindustrial曾聯手，向Aston Martin提出高達13億英鎊（約110.54億港元）的股權投資計劃，不過其後被Aston Martin拒絕，稱該出價並未提供「對現有股東有吸引力的融資選擇或價值創造機會」。Investindustrial曾是Aston Martin重要股東。