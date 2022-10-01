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時計寶純利按年倒退87% 毛利率收窄

標籤：經濟

【明報專訊】時計寶（2033）公布，截至今年6月底止全年純利3302萬元，按年倒退87.26%；每股盈利1.6仙；派末期息0.7仙及特別股息4.3仙，共派息5仙。期內，收益14.08億元，按年跌26.58%。毛利率按年收窄2.8個百分點至72.6%。

銷售天王手表業務的收益仍為集團的主要收益來源，佔總收益約85%。天王手表業務的收益按年減少27.2%至約11.97億元。鑑於新冠疫情持續，天王手表的零售網絡，於截至今年6月底止有2086個銷售點，按年淨減少140個銷售點。其他品牌中國業務的收益減少31.7%至1.32億元，佔總收益約9.3%。表芯貿易業務的收益佔總收益約5.7%，其收益約8000萬元，下跌約2.5%。

於今年6月底，集團銷售其他品牌手錶的銷售點數目為233個，按年淨減少90個。電子商務業務佔總收益約22.2%。電子商務平台手錶銷售額跌32.92%至3.13億元。於今年6月底，集團的存貨結餘為約3.54億元，按年跌6.4%。存貨周轉天數增5天，至約347天，存貨結餘增加乃主要由於天王手錶業務銷售額減少。

天王手表按年淨減少140銷售點

公司展望未來時表示，中國的經濟前景及零售行業仍面臨不確定性及挑戰。於後疫情時代，疫情的區域性爆發將繼續影響經濟復蘇。公司預期，於未來幾年的表現及財務狀况將不可避免地受到影響。時計寶昨收報0.38元，無升跌。