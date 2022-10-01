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通脹再升溫 美核心PCE超預期 歐CPI按年飈10% 升幅連續11月創新高

【明報專訊】美國聯儲局及歐洲央行持續收緊政策之際，歐美通脹增長仍比預期快。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在8月按年增4.9%，較分析師預期高0.2個百分點。此外，能源成本高企的歐元區，通脹率繼續破頂。9月消費者物價指數（CPI）按年升10%，較預期高出0.3個百分點，是有紀錄以來首次升幅達到雙位數，並連續11個月創新高。

按月計算，美國核心PCE物價指數在7月持平後，8月升幅又加快至0.6%。雖然美國汽油價格近期回落，不過連同食品及能源價格在內的整體PCE物價指數，在8月仍按月升0.3%。

儲銀行長接受加息至5厘

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）昨強調降低通脹的必要，稱聯儲局「致力避免過早退出」限制性的貨幣政策，有信心通脹可回落至目標水平。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）稱，沒有理由放慢加息。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，接受明年利率升至5厘水平。

市場預計聯儲局將在11月會議連續第四次加息0.75厘。美股三大指數在周四顯著下挫後，昨早段回升，納指升逾1%。對利率敏感美國兩年期國債孳息率維持在4.1厘以上。美國10年期國債孳息率由本周此前4厘以上，回落至3.7厘左右。

美國8月個人收入按月升0.3%，與7月持平，符合預期。至於8月個人支出則按月增0.4%，較分析師預期高0.1個百分點。經通脹調整，美國8月個人支出按月增0.1%。數據顯示，消費者對服務的支出增長，高於商品的開支增長。美國8月能源價格下跌5.5%，不過價格增長由商品轉移至服務。美國8月住屋和公用事業價格上漲1%，而醫療保健價格上漲0.6%。

在美國能源價格下滑之際，歐洲的能源成本卻持續增長。歐洲持續收緊對俄羅斯的能源制裁，而俄羅斯也大幅減少對歐洲供氣，令歐洲能源價格飈升。根據歐盟統計局（Eurostat）初步估計，歐元區9月能源價格按年漲40.8%，高於8月的38.6%升幅。隨着歐洲能源成本持續向上，歐元區未來數月的通脹率料將繼續上升。分析指出，通脹加快，可能會促使歐洲央行在下月的議息會議繼續大幅加息，可能導致家庭購買力進一步下降，令歐元區經濟活動放慢。

歐9月能源價按年漲41%

分析：限價長遠難遏通脹

歐盟成員國昨同意向化石燃料公司及低成本的發電商徵收暴利稅，並在電價高峰期減少5%用電，以應對能源價格上漲。不過歐盟尚未就天然氣價格設限達成協議。分析認為，價格限制可在短期內限制通脹上升，但通脹可能在更長時間保持高位，因為干預措施為家庭開支提供支持。有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）預期，歐元區正走向由持續高通脹和增長停滯引致的「滯脹硬着陸」，警告歐洲央行將不得不「更快加息」，從而造成嚴重的經濟、金融和政治壓力。

（綜合報道）

[國際金融]