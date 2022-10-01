Nike首季毛利率跌至44% 股價挫一成

Nike的庫存積壓問題，源於此前供應鏈延遲、港口擁擠，及至產品陸續在門店上架，市場需求已變化。通脹高企蠶食部分消費者的購買力，導致過時貨品急增。除此以外，美元持續升值也影響海外市場表現。在嚴格防疫措施等影響下，大中華區銷售額按年跌16%，是唯一季度銷售額按年倒退市場。

Nike行政總裁多納霍（John Donahoe）表示，中國消費者正逐漸擺脫防疫措施的限制，回復消費的意願，預計銷售將會改善。他又表示，北美市場需求相當強勁，銷售額超出預期。撇除匯率變動的因素，Nike全球收入在第一財季按年增長10%至127億美元，高於分析師平均估計。

（綜合報道）

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