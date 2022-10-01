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英改GDP計法 次季收縮變增長

【明報專訊】英國國家統計局（ONS）改變統計方法後，英國第二季GDP出乎意料上修至按季增長0.2%，此前估值為按季收縮0.1%。受惠於衛生及社會服務等行業的貢獻，服務業產出次季按季增長0.2%，此前預估為下降0.4%。英倫銀行此前根據修正前的數據，預期英國第三季GDP將連續兩季收縮而陷入技術性衰退。最新的次季GDP數據意味，即使第三季GDP收縮，英國經濟仍未落入衰退，不過其經濟規模尚未恢復至疫情爆發前水平。

2020年GDP下修至收縮11%

除了上季GDP獲修正，ONS也修改了過去兩年的GDP數據，將2020年的GDP收縮幅度由9.8%，進一步下修至11%，突顯英國在防疫封鎖措施期間所受的經濟衝擊。至於2021年的GDP升幅，則獲上修至7.5%。整體而言，英國目前的GDP規模，仍較新冠疫情爆發前的2019年第四季低0.2%，此前原本估計英國的GDP規模已較疫情前高出0.6%。

最新數據意味英國是七國集團（G7）中，唯一經濟規模尚未恢復至疫情爆發前水平國家。相比下，美國及歐元區次季GDP規模，分別較疫情爆發前高出3.5%及1.8%，反映英國的復蘇進度落後。為提振英國經濟增長，英國財相關浩霆上周五公布大規模減稅及援助方案，惟市場憂慮英國政府需大幅增加發債，令英鎊兌美元一度跌至1.0384創新低。隨着英倫銀行周三起緊急買債，英鎊兌美元持續反彈，昨曾高見1.12，幾乎重返上周五公布減稅方案前水平。

（綜合報道）

[國際金融]