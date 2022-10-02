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標普降英長債評級展望至「負面」 稱反映大範圍減稅致財政風險上升

標籤：經濟

【明報專訊】英國新政府9月23日公布大額減稅方案，引發英國匯債上周大幅波動。評級機構標準普爾在上周五（30日）因應減稅方案可能為英國債券帶來額外風險，將英國長期債券的評級展望由「穩定」下降至「負面」，評級則維持第三高的「AA」級。雖然在英倫銀行上周三（28日）入市買入長債後，匯債已經回穩，不過，有分析認為在美元升值趨勢下，評級一旦下調或會觸發英鎊另一輪下跌，而企業債明年再融資成本亦因而上升，加深經濟衰退風險。

明報記者 歐陽偉昉

英國政府預計，減稅方案在未來5年減少1610億英鎊（約1.41萬億港元）收入，當局亦在上月初公布未來兩年花費1500億英鎊（約1.31萬億港元）向家庭和企業提供能源補貼。標普指出，下調信貸展望評級是基於大範圍減稅方案，以及能源補貼計劃，估計至2025年，減稅將令英國債務佔GDP比率增2.6個百分點，扭轉原來自明年起逐步下降的預期。

穆迪：減稅沒預算支持 對信用有負面影響

標普預期英國經濟將在未來數季收縮，加上環球央行收緊貨幣政策，或令政府借債成本進一步上升，質疑政府能否履行通過削減公共開支，以減少借債的承諾。穆迪和標普兩大評級機構，將會在本月21日對英國信貸評級進行定期評估，穆迪上周雖未正式下調評級展望，但亦指出減稅方案沒有相應預算支持，對信用狀况有負面影響。

減稅方案令市場憂慮英國債務高築難以持續，財政刺激或進一步加劇原已高企的通脹，帶動市場急沽英債，30年債息在上周一曾升穿5厘見20年高位，不過英倫銀行上周三宣布買入長債後，債價已回穩，至周五債息收報3.82厘，較高位跌26%。英鎊上周五收報1.116，較周一的歷史低位1.035反彈7.8%，接近公布減稅前的9月22日收市價1.126。

分析：英鎊本月料1.03至1.11範圍波動

獨立外匯分析員任曉平表示，不少企業債務會在明年到期，一旦英國國債評級下跌，將拖累英國企業借債成本上升，進一步影響英國經濟，不利英鎊走勢。英鎊在上周一跌穿1.07因而觸發大量止蝕盤，帶動英鎊急跌，現時超賣已經結束，美元現價亦已反映美國今年內再加息1.25厘的預期，料英鎊本月會在1.03至1.11範圍波動。

不過任曉平指出，隨着冬天臨近，目前英國天然氣儲存容量不足以應付冬季的需求，近日俄烏局勢進一步緊張，英國或會面臨天然氣短缺問題，進一步打擊經濟，加上若俄羅斯在動員士兵後在下月開始進攻，屆時或帶動英鎊進一步下跌，兌美元匯率或再挑戰1算水平。