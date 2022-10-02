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傳投行二十大前避免發敏感報告 中證監：內容不屬實

標籤：經濟

【明報專訊】中共二十大將在本月16日召開，《華爾街日報》上周五引述知情人士稱，中證監提示高盛（美：GS）、摩根大通（美：JPM）等多家國際投行的內地分部，避免在二十大以前發布政治敏感的研究報告。不過，中證監回應查詢時稱內容不屬實，要求不要散播有關消息。

報道引述消息人士稱，中證監的要求已在部分投行內部流傳，早前摩通亞洲私人銀行研究策略師曾於一次內部電話會議，被告知暫時避免對政治敏感話題發表評論。該行曾發表報告研究內地爛尾樓業主拒還按揭貸款，會否在內地引發如2008年美國次按危機的「雷曼時刻」，近期亦曾發表中美審計協議等主題的報告。高盛曾於9月中發表報告，預期中共二十大後仍堅持「動態清零」防疫政策。該行估計有待明年上半年兩會召開後，「清零」防疫政策才有可能轉變。

上周曾傳出要求券商避免大舉減持

中共二十大將於10月16日在北京開幕，為中共每五年一次領導層換屆的會議，近日亦傳出監管當局要求券商維穩的消息。路透上周報道，內地監管機構為免市場出現大幅波動，近日透過「窗口指導」、不設書面文件的方式，要求市場避免於二十大之前大舉減持股票，藉以穩定市場走勢，不過《中國證券報》及後亦引述監管部門人士稱有關報道不實。受累於宏觀經濟疲弱，加上近期的人民幣大幅貶值，內地股市反覆向下。上證指數9月累跌5.6%，今年以來跌16.9%。滬深300指數9月累跌6.7%，今年以來跌23%。