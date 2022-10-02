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富瑞：iPhone 14內地首10日銷量料跌21%

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）推出iPhone 14推出以來，屢傳銷售表現不佳，更影響蘋果供應鏈股價。投行富瑞發表報告指出，開售首10日iPhone 14 Pro及Pro Max系列在內地銷量雖然較上一代iPhone 13有8%增長，但在Pro系列以外則跌55%，預計整體iPhone 14系列期內的銷售量，較iPhone 13跌21%。若以人民幣計算，iPhone 14期內收入將較iPhone 13推出同期跌14%。

該行統計中國內地不同渠道的銷售情况，截至9月25日的第二周，整體iPhone 14銷售量較iPhone 13下跌23%，比剛開售首3日的跌幅17%擴大；單價較高的iPhone 14 Pro及Pro Max，期內銷售量較iPhone 13 Pro及Pro Max多9%，但iPhone 14的銷售量遠低於上一代57%。

期內收入較iPhone 13跌14%

蘋果尚有iPhone 14 Plus將在周五（7日）起交付，富瑞認為，由於iPhone 14 Plus較上一代未見突出，加上目前的預訂情况未見熱烈，相信iPhone 14 Plus能夠為iPhone 14系列的帶來額外銷量，但未必足夠扭轉頹勢。

料iPhone 14 Plus未必能扭轉頹勢

富瑞補充，雖然首10日數據只反映短期情况，或未能準確反映整個趨勢，但強調目前中國內地的智能手機市場表現非常疲弱。截至9月25日，受惠於新系列iPhone 14面世，整體iPhone的總銷量按年增加8%，Android則按年跌21%，拖累內地市場總銷量按年下跌15%。蘋果上周五（9月30日）股價跌3%，由iPhone 14預售至今，已經累跌逾一成。