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英大增舉債 市場反應像新興經濟體

【明報專訊】英國政府公布半世紀以來最大規模的減稅措施，令市場憂慮英國通脹及政府財政惡化，拖累英國債、匯一度急挫。英鎊兌美元更曾跌至1.0384的歷史新低。國際貨幣基金組織（IMF）表示，鑑於全球通脹高企，因此不建議英國在此時採取大規模、非定向的財政方案，與央行的遏抑通脹措施相左。據彭博社估計，卓慧思9月初接任英國首相後，英國股市、債市曾蒸發逾5000億美元（約3.9萬億港元）市值。英倫銀行上周更不得不緊急買債托市，以維持債市穩定。根據以往適用於發達經濟體的「蒙代爾—弗萊明宏觀經濟學模型」（Mundell-Fleming Model），發達經濟體的貨幣匯率，會隨政府的借貸增加而升值，為何英國卻出現相反情况？

資料來源：路透社、Project Syndicate、The Conversation

建立此模型的諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾（Robert Mundell）及弗萊明（Marcus Fleming）分別來自加拿大和英國，該模型本來是描述高度發達國家的情况。當較高的政府借貸推高了當地利率，可促進資本流入，導致貨幣升值，但不適用於新興經濟體。

倫敦政治經濟學院（LSE）公共政策學院院長Andres Velasco指出，當蒙代爾和弗萊明在1960年代初建立此模型時，市場人士理所當然地認為發達經濟體會償還債務，或者至少不會依賴通脹來侵蝕其債務價值，因此發達國家的宏觀經濟都是關於現在，沒有人會擔心她們未來還不上債。但對於新興市場，交易員往往會拋售準備大規模舉債的國家貨幣。

英財政部料本財年國債發行量增44%

歸根究柢，市場對一種貨幣的押注，就是押注於其政府的實力。英國政府公布的減稅及資助等措施，將在未來5年耗資1610億英鎊（約1.4萬億港元），相當於GDP的7%。英國國家經濟社會研究院（NIESR）預計，英國政府最新的財政方案，將會令本財年的預算赤字提升至相當於英國GDP的8%，遠高於英國預算責任辦公室（OBR）在3月預計的3.9%。即使在能源支援措施取消後，英國未來幾年的預算赤字，每年仍將不少於1000億英鎊（約8700億港元）。

英國財政部預計，單在本財年的國債發行量將增加44%至2340億英鎊（約2萬億港元）。英國巴斯大學（University of Bath）治理、監管和產業戰略中心副主任Phil Tomlinson形容，英國政府正打賭經濟增長可助其償還巨額債務。

英國政府押注一系列刺激措施，可推動英國經濟每年增長2.5%。相比下，新冠疫情爆發前的2019年，英國GDP增幅為1.67%。市場對這刺激方案缺乏信心，拖累英國資產一度沽壓沉重。但Velasco指出，不能因此匆匆得出市場不再相信英國政府穩定性的結論。因為即使是新興市場，其違約風險也極低，沒有交易員會猜測英國政府快將無力還債。不過，即使是強大的政府也會面臨財政限制。根據英國國家統計局（ONS）的數據，截至今年3月底，英國政府總債務為2.3654萬億英鎊（約20萬億港元），相當於英國GDP的99.6%。

分析：英政府打賭經濟增長可助還巨債

直至大約一年前，多數發達經濟體將名義利率設在零水平或負值時，增加發債可能無關重要，沒有人會在乎沒有借貸成本的債務。當實際利率低於長期經濟增長率時，免費午餐是有可能的。不過目前借貸成本開始上漲，英國10年期國債孳息率上周在4.2厘左右徘徊。未來10年的通脹率難料，但若英倫銀行將通脹目標維持在2%不變，由此產生的預期實際利率為2.2厘，高於英國經濟過去10年的1.5%年均增長率。

英利率倘高於美歐 開支計劃或推升英鎊

Velasco稱，預算赤字及公共債務急劇增長，與英鎊轉強或轉弱並無必然關係，問題是政府水喉大開可能會令央行的貨幣政策失去一些自由度，其引發的不確定性可能波及金融市場，使央行在通脹率與失業率之間的抉擇更為複雜，妨礙經濟的長遠增長。這些問題原是新興市場不時面對的困境，不過部分市場人士警告，若投資者不願為英國政府的支出方案埋單，英國有可能面對困擾新興市場的高通脹、高息率及經濟萎縮的風險。

Velasco指出，如果英國的利率最終高於美國或歐元區，那麼英國的開支計劃最終仍可能會推升英鎊。這雖然有利於英國進口商，但不利於英國出口商、社會就業及經濟增長。

[企業地球村]