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國債價格持續疲軟 或損金融體系

【明報專訊】英國巴斯大學（University of Bath）治理、監管和產業戰略中心副主任Phil Tomlinson指出，英國政府最新的減稅及援助措施，令人想起50年前保守黨政府的一場豪賭。1972年，希思（Edward Heath）政府的財相Anthony Barber同樣公布了大規模的無資金支持減稅措施，令經濟出現短暫繁榮，但隨之而來的通脹急升、經濟衰退及債務負擔，最終令英國向國際貨幣基金組織（IMF）求助。

英國前財相辛偉誠在8月與卓慧思競逐保守黨黨魁期間曾警告，卓慧思的減稅等措施，可能會推高通脹及利率，並增加英國的借貸成本。他預告，市場會因此對英國經濟失去信心，恐慌性拋售各種英國資產，令英鎊及英國國債崩跌。

國債孳息率為金融體系關鍵基準

儘管英國不會出現違約，但仍會面對其他問題。首先，國債價格持續疲軟和波動，可能會損害金融體系，政府債券的孳息率是金融體系的關鍵基準。政府的財政可持續性，會影響央行制定利率政策的能力。以巴西為例，其公共債務規模龐大，且債務期限較短，因此每當央行收緊貨幣政策，市場都憂慮政府的償付能力。

另一未知之數，是英鎊未來會否繼續被市場視為主要的投資工具。英國的經濟產出佔全球GDP的比例正在縮小。去年，英國GDP（以購買力平價計算）僅相當於全球的2.33%。歐洲央行前副行長Vitor Constancio稱，事實證明脫歐對英國不利，英鎊不再是具有國際意義的貨幣。

當前英國政府準備採取的大規模、非定向財政方案，正與英倫銀行的貨幣政策相悖。英國8月消費者物價指數（CPI）按年升幅接近10%，而英國財政部有意通過增加支出及減少稅收來提振經濟，影響到英倫銀行透過加息遏抑通脹的成效。

利率急升 浮息按揭貸款需增還款

政府的預算赤字愈大，央行為控制通脹而加息的幅度愈高。若一個國家以浮動利率進行按揭貸款，有可能加劇銀行的壞帳問題。英國按揭一般僅在頭幾年鎖定利率，之後會採取浮動息率，又或再重新融資，鎖定於新的固定利率水平。《金融時報》估計，英國約170萬採取浮動利率的按揭貸款者已因利率上升而要增加還款。行業組織UK Finance指出，到今年底將有60萬份固定利率按揭貸款需重新融資，到明年底則再有180萬份，預示業主供樓的負擔將日益沉重。

[企業地球村]