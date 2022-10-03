做生意、做營銷與做實驗

雖然我性格比較內向，但其實我十分享受跟行家交流學習。有位營銷行家朋友Ivan So，他專注做搜尋引擎優化，但我覺得他在「做實驗」方面，其實更超班。他奉行「Move Fast, Fail Fast, Learn Fast」，快速測試亦快速從失敗中學習。例如他最近在自己的IG測試Reels，也叫我一起參與。他的製作有時實在是粗製，但不能否認這是高速學習的好方法。

營商和營銷也需要做實驗

生意人開創一門生意之前，可能會做一些測試，例如一家餐廳開業前，負責人會到潛在地點「數人頭」了解人流，餐廳初期也會以試業形式營運，務求正式營運時廚房樓面都能夠順暢。在企業或營銷部門工作，Entrepreneur這個詞語也流行了好一段時間，就是說「打工仔」也要有企業家精神。尋求突破、嘗試創新，這都源於「實驗」，但滿滿的工作和會議，究竟有幾多人有時間做實驗，又有多少企業有「實驗精神」？

顧客都是不可信的

顧客不可信這句說話出自《Testing Business Ideas》一書，其實不無道理，因為顧客某程度上都會說自己喜好的說話，如果做市場調查的時候，發問問題不夠精準，獲得的結果往往會令決策失誤，其中一個常犯的錯誤，就是向顧客提問一些想像性的問題。向顧客提問，針對顧客真實經歷就好。而做實驗就是對創新點子最好的引證。

有目的實驗

Google Glass在正式在研究階段，其實是用衣架製成的實驗品做測試。目的是測試產品的可行性。不論是商業或是營銷的實驗，測試目標要清晰，例如測試流程、可行性、市場接納、平台接納程度。太複雜的測試，可能最終得不到理想結果，所以你大概有聽過A/B Testing，沒有ABC Testing，這一招可以應用在廣告文字和圖片、電郵營銷標題等等，一次測試一個項目就好。