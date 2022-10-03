黃金周澳門旅客回升 業界冀恢復網簽 首日逾3.7萬 全月賭收料反彈至30億

明報記者 陳偉燊

澳門治安警察局昨天公布，國慶黃金周假期首日已有入境旅客3.7萬多人次，經關閘及橫琴口岸出入境最多。根據截至6月底的統計，撇除用作醫學觀察及隔離的酒店，全澳門的酒店房間共37,153間，按年增加1934間。翻查各大賭場渡假村酒店官網數據顯示，在今年十一檔期，大部分酒店均未見爆滿，爆滿程度明顯不及去年同一檔期。高檔酒店而言，只見美獅美高梅、永利皇宮及悅榕莊在國慶頭3天假期出現爆滿。酒店房價大抵比過去6年來的國慶假期為低，叫價只比今年中秋節檔期稍高。

金沙永利酒店 改用澳門元報價

相比過往長期用港元報價，金沙中國（1928）及永利澳門（1128）旗下酒店更索性全線轉以澳門元或葡幣報價，另一角度反映香港旅客人數銳減的變化（見表）。

再進一步以金沙中國旗艦酒店威尼斯人為例，同一等級豪華皇室套房在十一檔期的每晚叫價折算港元後為1236.4元，相比今年中秋節正日（9月10日）的872.33元，高出364.07元或41.7%，但是仍然比去年聖誕節造價1278.4元，略低42元或3.3%（見圖）。位於路氹各大綜合酒店的造價，大部分在十一期間普遍叫價過千元，但具體而言，大多數酒店10月1日至3日的房價最貴，10月5日之後房價已回落。

而澳門旅遊局上周六（1日）透露，截至9月18日，透過澳門機票「買一送一Plus」優惠計劃預訂10月份機票的有2022人次，對比截至9月11日的數據，一星期內上升了50.1%，直接反映旅客在10月訪澳的熱度顯著提升。

實德馬浩文：澳門最需要快些通關

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示：「由於內地要求居民原地過節，因此料國慶期間，訪澳旅客不會大升，但是按現有政策環境，料日均訪澳旅客不難達到3萬人」。在這個情况下，他估計可望帶動酒店入住率提高至60%至70%；酒店房價則未見大升。

胡景光認為，內地調整核酸檢測有效期及旅客訪澳政策，間接顯示內地認為澳門是安全旅遊的城市。若最終10月中旬起，容許網上簽證及四省一市訪澳團，他相信會對今年第四季的澳門旅遊市場幫助及作用很大。

實德環球（0487）副主席馬浩文更稱，檔期內個別日子所見，酒店訂房情况已反映入住率達80%至90%，每晚房價比疫情期間平日的400元左右，升至最多800元範圍。他預料，為免11月因旅客增加而出現擠迫，不排除有旅客安排提早在10月過來一遊。

整體而言，在基數甚低下，馬浩文表示：「10月份賭收有望重回逾30億元，業界有些生意」。現時澳門最需要的，還是快些搞好通關，幫助行業重振。