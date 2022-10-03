moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

中介人重投運作 部署續牌

標籤：經濟

【明報專訊】博彩中介人運作，經過去年底洗牌，歷時約8個月，陸續有中介人重投運作。資深博彩從業員林繼光（圖）接受本報訪問時表示，繼9月初已有兩名中介人為美高梅中國（2282）旗下賭場提供服務，到近期已多增另兩名中介人投入運作，料臨屆十一國慶前，在澳門提供服務的中介人增至6間。他相信，中介人重投運作或為了續牌而部署，但是相比過往所賺的費用及差價則較為微薄，仍然要艱苦經營。

林繼光指出，現時向美高梅旗下的賭場提供服務的中介人，已由原來的兩間，增至三間。至於為永利澳門（1128）旗下娛樂場內開業的珀麗會，亦有一間中介人提供服務，並聽聞在國慶前，於9月30日另有兩間中介人在珀麗會投入運作。

他表示：「這反映賭客對中介人提供的開戶、戶口資金往來，及與博彩公司聯繫方面等服務繼續有需求」。雖然相比過往佔用地方經營貴賓廳，需要轉碼最少13億至14億元，現時中介人只需轉碼1億至1.5億元，便可從每賣10萬元泥碼中，向賭場拆分100至150元，但是可賺的，比過往經營賭廳時不可同日而語。

由個人出任中介人時代料終結

至於為何所賺微薄，仍有中介人願意復業，林繼光料這或與博彩中介人為了續牌，需要和博彩企業簽約及取得推薦有關。美資賭場在引進中介人相對積極，亦與中介人可為他們帶來生意有關。另自明年起，中介人要轉以法團形式經營，分別需提供1000萬元現金擔保及1000萬元資產證明及銀行擔保，因此他預期過往由個人出任中介人的時代，會正式終結。