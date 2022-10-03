中介人重投運作 部署續牌

林繼光指出，現時向美高梅旗下的賭場提供服務的中介人，已由原來的兩間，增至三間。至於為永利澳門（1128）旗下娛樂場內開業的珀麗會，亦有一間中介人提供服務，並聽聞在國慶前，於9月30日另有兩間中介人在珀麗會投入運作。

他表示：「這反映賭客對中介人提供的開戶、戶口資金往來，及與博彩公司聯繫方面等服務繼續有需求」。雖然相比過往佔用地方經營貴賓廳，需要轉碼最少13億至14億元，現時中介人只需轉碼1億至1.5億元，便可從每賣10萬元泥碼中，向賭場拆分100至150元，但是可賺的，比過往經營賭廳時不可同日而語。

由個人出任中介人時代料終結

至於為何所賺微薄，仍有中介人願意復業，林繼光料這或與博彩中介人為了續牌，需要和博彩企業簽約及取得推薦有關。美資賭場在引進中介人相對積極，亦與中介人可為他們帶來生意有關。另自明年起，中介人要轉以法團形式經營，分別需提供1000萬元現金擔保及1000萬元資產證明及銀行擔保，因此他預期過往由個人出任中介人的時代，會正式終結。