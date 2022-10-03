NFT定位須清楚 否則變盲目跟風

目前，商家若要走進元宇宙，主要方式不外乎打造元宇宙樂園（於The Sandbox、Decentraland等平台買地發展），或是發行專屬NFT。而在芸芸眾多項目之中，相信以YouTube頻道「試當真」、「arhoTV」等單位所發行的NFT最為港人熟悉。若抱持「買一張圖片」的心態購買，斥資「巨額」數千元固然太貴；惟這些跟會籍掛鈎的NFT，價值往往在於其賦能，即持有人可獲得的權利。

港人較熟悉NFT項目 實為會籍

觀乎《NTR》（由試當真推出的NFT項目）的路線圖，持有人可以得到不同福利和優惠，例如實體謝票場、後台合照、欣賞綵排等。這不是說跟會籍掛鈎的NFT便是最好，但似乎NFT項目需要有一定賦能，才能讓買家於心目中量化其價值，衡量是「值得」還是「不值得」購買。

摩斯漢堡虛擬分店 攻「數碼原生代」

當然，市場亦有不少講求綽頭的項目，其宣傳效果一樣可行。

正如摩斯漢堡（MOS Burger），上月於元宇宙平台VRchat，並開設虛擬分店「Mos Burger ON THE MOON」，希望可以配合新推出的食品作宣傳，同時又可加強跟「數碼原生代」（digital natives）的接觸。

同時，摩斯漢堡亦開宗明義主打新一代，並有清晰的目標客群、選用跟貼潮流的方式，總好過利用NFT作為抽獎的獎品，或者打着慈善的名義去發行NFT。透過合適的策略、方案配合Web 3.0的技術，既能夠達到宣傳的效果，又不會給予消費者有「氾濫」、「盲追潮流」的感覺。

說到底，NFT只不過是區塊鏈的其中一項技術，不是盲目跟風便叫「潮」，而是將NFT的特色好好發揮，才能將NFT對品牌帶來的價值最大化。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]