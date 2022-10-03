moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩

【明報專訊】中國人民銀行於上周四公布第三季貨幣政策例會通稿，中金認為，是次會議延續了「三重壓力」（即需求收縮、供給衝擊及預期轉弱）的判斷，穩增長仍然是首要目標，並且新增多項措辭、發力穩信貸，在地產基建等多方面有重要陳述。該行分析，人行穩信貸政策儲備充裕，且仍有加大力度空間，如果信貸能夠持續恢復，並驅動經濟回暖，人行可以藉此兼顧「內外平衡」，外匯市場上人民幣貶值壓力也會得到緩解。

中金指出，人行在是次例會中表示內地經濟仍面臨「需求收縮、供給衝擊及預期轉弱」等「三重壓力」，提出要着力「穩就業和穩物價」，這表明當前政策取向沒有明顯的變化。在穩物價方面，人行仍然堅持在「國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下」穩物價，這顯示中國整體宏觀政策仍然選擇先從供給端着手穩物價。此外，由於近兩個月內地消費物價指數（CPI）增幅低於市場預期，核心CPI增幅處於16個月以來低位（見圖1），該行認為，通脹暫時不是主要矛盾。

是次人行例會新增措辭聚焦穩信貸，在地產基建等多方面有重要陳述。中金分析，對於人行來說，穩增長一個非常重要的抓手就是穩信貸，這次例會當中也進行了全面的強調，新增的措辭包括以下幾個方面：（1）用好政策性開發性的金融工具，重點支持基礎設施建設；（2）加大對房地產領域的金融支持，在供給端督促政策性的專項借款抓緊投放，同時表明可以增加額度，在需求端強調要支持剛性和改善型住房需求，符合條件的城市政府可自主決定在今年底階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。從目前這一輪的政策放鬆來看，需求端「房住不炒」的底線是嚴防不在當地生活工作的購房者進行投資性購房，在堅持底線的情况下，各地政府有較為充分的空間對當地的需求端政策進行靈活調整；（3）支持金融機構發放設備更新改造貸款；（4）不僅推動降低企業綜合融資成本，還要推動降低個人消費融資成本。

人行四招增資 可轉化2.6萬億人幣投放

中金相信，人行穩信貸政策儲備充裕，而且仍有增加空間。該行解釋，6月以來，政策層面提出的新增資金支持額度已經超過2萬億元（人民幣，下同），包括8000億元的政策性銀行新增信貸額度、6000億元可做資本金的政策性金融工具、2000億元的設備更新再貸款、2000億元的保交樓專項借款（部分可能與8000億元的政策性銀行新增信貸有重複），以及5000億元的存量專項債限額發行。在以上的資金支持中，5000億元專項債可能集中於10月發行；2000億元的保交樓專項借款第一筆在9月23日向沈陽支付，預計剩餘大部分仍將在第四季支付，10月有可能是支付高峰；政策性金融工具中有3000億元是9月剛宣布的，大概率也將集中於第四季發放；2000億元的設備更新再貸款也是9月宣布，可能主要在第四季投放。

綜合上述數據，中金估計，第四季可能剩餘的資金支持額度仍然超過1萬億元，而該行做了一些假設（政策性金融工具按照1:3配套資金、專項債按照1:1配套資金、保交樓專項借款和設備更新再貸款沒有其它配套資金），那麼上述1萬億元可以轉化成約2.6萬億元的總資金投放，相當於去年第四季新增社會融資的39%。

今年中美息差擴大 外資減持人幣資產

中金總結，由於疫情的不確定性和地產的下行壓力仍在，內地經濟尚未出現明確的改善信號，目前資金衍生品市場上，利率互換的價格所隱含的逆回購加息預期處在一個很低的位置。在資金現貨市場上，短端利率9月以來有所上升，或與季末效應有關，不過長端國債收益率也在9月上升了0.13厘（見圖2），穩信貸的效果或已開始有所顯現。該行相信，如果內地信貸能夠持續恢復，驅動經濟回暖，人行可以借此兼顧「內外平衡」。在中美息差擴大的背景下，今年外資在減持人民幣資產，並造成了一定程度的資本外流。如果鬆貨幣、穩信貸能夠促進經濟修復，那麼外匯市場上人民幣的貶值壓力也會得到緩解。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]