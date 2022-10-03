人行穩信貸助經濟回暖 中金：人民幣貶壓可紓緩

中金指出，人行在是次例會中表示內地經濟仍面臨「需求收縮、供給衝擊及預期轉弱」等「三重壓力」，提出要着力「穩就業和穩物價」，這表明當前政策取向沒有明顯的變化。在穩物價方面，人行仍然堅持在「國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下」穩物價，這顯示中國整體宏觀政策仍然選擇先從供給端着手穩物價。此外，由於近兩個月內地消費物價指數（CPI）增幅低於市場預期，核心CPI增幅處於16個月以來低位（見圖1），該行認為，通脹暫時不是主要矛盾。

是次人行例會新增措辭聚焦穩信貸，在地產基建等多方面有重要陳述。中金分析，對於人行來說，穩增長一個非常重要的抓手就是穩信貸，這次例會當中也進行了全面的強調，新增的措辭包括以下幾個方面：（1）用好政策性開發性的金融工具，重點支持基礎設施建設；（2）加大對房地產領域的金融支持，在供給端督促政策性的專項借款抓緊投放，同時表明可以增加額度，在需求端強調要支持剛性和改善型住房需求，符合條件的城市政府可自主決定在今年底階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。從目前這一輪的政策放鬆來看，需求端「房住不炒」的底線是嚴防不在當地生活工作的購房者進行投資性購房，在堅持底線的情况下，各地政府有較為充分的空間對當地的需求端政策進行靈活調整；（3）支持金融機構發放設備更新改造貸款；（4）不僅推動降低企業綜合融資成本，還要推動降低個人消費融資成本。

人行四招增資 可轉化2.6萬億人幣投放

中金相信，人行穩信貸政策儲備充裕，而且仍有增加空間。該行解釋，6月以來，政策層面提出的新增資金支持額度已經超過2萬億元（人民幣，下同），包括8000億元的政策性銀行新增信貸額度、6000億元可做資本金的政策性金融工具、2000億元的設備更新再貸款、2000億元的保交樓專項借款（部分可能與8000億元的政策性銀行新增信貸有重複），以及5000億元的存量專項債限額發行。在以上的資金支持中，5000億元專項債可能集中於10月發行；2000億元的保交樓專項借款第一筆在9月23日向沈陽支付，預計剩餘大部分仍將在第四季支付，10月有可能是支付高峰；政策性金融工具中有3000億元是9月剛宣布的，大概率也將集中於第四季發放；2000億元的設備更新再貸款也是9月宣布，可能主要在第四季投放。

綜合上述數據，中金估計，第四季可能剩餘的資金支持額度仍然超過1萬億元，而該行做了一些假設（政策性金融工具按照1:3配套資金、專項債按照1:1配套資金、保交樓專項借款和設備更新再貸款沒有其它配套資金），那麼上述1萬億元可以轉化成約2.6萬億元的總資金投放，相當於去年第四季新增社會融資的39%。

今年中美息差擴大 外資減持人幣資產

中金總結，由於疫情的不確定性和地產的下行壓力仍在，內地經濟尚未出現明確的改善信號，目前資金衍生品市場上，利率互換的價格所隱含的逆回購加息預期處在一個很低的位置。在資金現貨市場上，短端利率9月以來有所上升，或與季末效應有關，不過長端國債收益率也在9月上升了0.13厘（見圖2），穩信貸的效果或已開始有所顯現。該行相信，如果內地信貸能夠持續恢復，驅動經濟回暖，人行可以借此兼顧「內外平衡」。在中美息差擴大的背景下，今年外資在減持人民幣資產，並造成了一定程度的資本外流。如果鬆貨幣、穩信貸能夠促進經濟修復，那麼外匯市場上人民幣的貶值壓力也會得到緩解。

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