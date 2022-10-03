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飛天雲動食正元宇宙概念 內地AR/VR內容服務龍頭

【明報專訊】近年元宇宙概念成為投資界熱話之一，但實際上相關產業發展仍在起步階段，最終鹿死誰手難料。眼看facebook母公司Meta（美：META）說要全面擁抱元宇宙之後，股價卻往「地心」進發，在這時候被稱為港股「元宇宙第一股」的飛天雲動（6610）（下稱「雲動」）上周四啟動招股。集團早已錄得盈利，而且盈收連年增長（見圖），能否得到股民的青睞？

撰文 旻晞

雲動前身為掌中飛天，當時主力從事電子遊戲業務，並曾於2017年到國內新三板上市，及後業務逐漸轉型至AR/VR內容及服務，2019年5月完成轉型，同年8月申請於新三板除牌。是次來港招股，集資最多7.8億元，獨家保薦人為申萬宏源香港，並有5家基石投資者，按中間價計認購股份合共佔發售股份的27.44%（未計超額配股權）。5家基石投資者中的3家公司均屬浙江省安吉縣財政局旗下或關連企業，其餘兩家分別為鮮見涉足新股市場的商湯（0020），以及創業板上市公司捷利（8017）

已錄盈利 盈收連年增長

被稱為「港股元宇宙第一股」的雲動，主要從事AR/VR內容及服務。AR（Augmented Reality），即「擴增實境」，指於現實環境中加入虛擬資訊；VR（Virtual Reality），即「虛擬實境」，則由虛擬影像建構整個環境。根據艾瑞諮詢資料，中國AR/VR內容及服務的市場規模料由今年的357億元（人民幣，下同），增加至2026年的1302億元，複合年增長率為38.2%。按去年收入計，雲動於中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，市佔率2.6%，而第二至第五名市佔率不足1%。

淨現金狀態 財政相對健康

雲動目前業務可分為三類：

一、AR/VR營銷服務，向客戶提供AR/VR內容模塊及開發工具，幫助客戶放置廣告，按服務表現結果及營運效果向客戶收取費用，於往績期間，集團為超過50名廣告客戶提供服務及推廣逾250件廣告產品；

二、AR/VR內容，利用集團自行開發的AR/VR引擎，按客戶需求提供定製化內容，用於娛樂、遊戲、教育、文旅、保健及汽車等，至目前集團已擁有逾150個AR/VR內容項目開發經驗；

三、AR/VR SaaS業務，利用相關平台提供標準化解決案，賦予客戶能自己生成、發布及利用AR/VR的內容。

直至今年一季，AR/VR營銷服務仍是集團主要收入來源，佔總收入的72%；內容及SaaS業務收入分別佔23.5%及4.2%。

業績方面，大部分從事元宇宙業務的企業仍然虧損，相比之下，雲動已能取得盈利，優勢顯現，2019至2021年盈利複合年增長率約29%。毛利率方面亦相對穩定，在30%左右上落（見圖）。財政狀况亦相對健康，今年3月底集團仍處於淨現金狀態，流動比率高達3.3。

AR/VR毛利率偏低 專利較少

但不難發現集團主要收入來源，即AR/VR營銷業務的毛利率相對偏低，介乎19%至23%，因相關業務涉及流量獲取成本，而相關成本佔業務收入比重愈來愈高，由2019年的65%，增至今年首季的81.5%。由於要達成客戶的營銷效果，雲動需要持續向媒體平台或代理購買廣告流量，這成本隨着廣告投放量同步上升，故雖然打着「元宇宙」概念，實際上雲動於有關業務的性質更像廣告營銷公司。

與一般擁有大量獨特技術專利解決方案供應商比較，雲動的三成毛利率相對低。截至最後可行日期，雲動只有9項發明專利，1項設計專利，整體數量較一般認知的「科技企業」少。

按招股中間價2.55元計，是次集資淨額約6.2億元，40%用作增強集團研發能力及改進服務產品；25%用作提升銷售及營銷職能；15%用作選定合併、收購及戰略投資者。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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