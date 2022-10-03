嘉里物流斥千萬谷儲倉機械化

看好冷凍倉發展

就本港電商市場，劉健培認為仍有增長空間，特別是冷鏈方面，未來會繼續投資冷凍倉。他又談及，近年不少冷凍倉轉型至數據中心，令整體整冷鏈倉庫減少。

位於葵涌的冷鏈物流倉，於2011年開始運作，主要客戶為英國服裝及食品零售商，嘉里於去年引入3部機械臂，能在低溫環境運作，可減省三成人手，提升兩成分貨效率，每小時分貨達3300件。同樣位於葵涌的食品飲料倉，主要與一間本地電商合作，今年2月引入26部機械人，主要透過移動貨架協助處理分貨和存貨，每個機械人負重達1噸，整體處理貨物效率提升兩至三成。

他又指出，可預視未來香港逐漸進入人口老化，各方對醫療產品的需求亦必然增加，又認為該市場仍有增長空間。嘉里醫療主要領域為醫療儀器，如為醫院提供24小時手術用品運送。至於旗下還有醫藥部門主要針對醫物、保健食品和快速消費品等市場。

船運價格回落

感恩節聖誕節訂單已滿

全球物流近况方面，他表示船運價格已回落不少，直言全球目前只剩下內地未開放旅遊邊境，市場會否再出現調節將視乎內地市場的開放時間表。他績指，現時感恩節及聖誕節的訂單已滿。