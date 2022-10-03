防疫鬆綁 外傭中介費降價

明報記者 黃清瑤

如果有意招聘外傭，僱主除了必須是香港居民，政府規定每月須有不少於1.5萬元的家庭收入，以證明有足夠財政能力在整個合約期僱用外傭。最新法例規定，外傭的最低工資為每月4730元，由於合約期普遍為兩年，因此全期薪金支出至少為11.352萬元。

此外，僱主必須為外傭購買家傭保險及提供免費醫療，因此一份包含個人責任保障、第三者責任保障、保障僱主因外傭的欺詐或盜竊所引致的經濟損失的家傭保險相當重要。

「0+3」政策 省酒店費用

另一須注意的，是外傭中心的服務費用，不同地區及僱傭中心的收費不相同，普遍收費介乎8000至1.6萬元。當中比較不同僱傭公司服務費用，就以得成僱傭中心為例，聘請菲律賓及印尼的海外傭工，服務費由約1.2萬元起，泰國海外傭工由約1萬元起，斯里蘭卡及孟加拉約9000元起。

服務費包括領事館合約認證費、家傭從海外到港機票、家傭到港前驗身及出境手續費、工作簽證費用、專人接機、家傭首年勞工保險及個人意外保險、家傭抵港後驗身(包括肝炎、愛滋病、性病、驗孕及X光肺片)、協助辦理家傭身分證及到領事館報到、僱主備用手冊、一年保用、免費翻譯、勞工法例諮詢及代書等服務。

中介服務費8000餘至1.6萬不等

除了聘請海外傭工，大部分僱傭中心亦提供約滿的外傭，但服務費較貴，就以得成僱傭中心為例，聘請菲律賓本地外傭服務費約1.4萬元起，印尼本地外傭約1.6萬元起，協助續約服務1500元起，費用包括辦領事館合約認證、代辦香港入境工作簽證、外傭驗身及相關申請手續。

僱主較關注的是外傭薪酬水平，香港僱傭公會主席陳東風上周在電台節目表示，在今年4月疫情高峰時期，外傭薪酬水平介乎6000至6500元，現時已回落至5000至5300元。另外在「0+3」政策下，不少僱主會安排外傭抵港首3日留在酒店進行醫學監察。

照顧長者 宜聘較有經驗女傭

在香港，外傭主要來自菲傭或印傭，選擇聘請哪裏的外傭時，可以考慮以下因素。教育方面，菲傭教育水平一般比印傭高，因為菲律賓政府向國民提供免費的中學及小學教育，當地高等教育亦受到美國影響，採美式教育體制，因此菲傭英語水平較高。不過，印尼領事館亦提高來港工作印傭的學歷要求，至少需要有中學畢業，因此僱主毋須憂慮溝通問題。

飲食方面，不少印尼人為回教徒，他們有祈禱及守齋的習慣，部分印傭亦拒絕吃豬肉，可能需要僱主及其家人接受。

至於菲傭口味上較為濃烈，調味料多用醬油、魚露及醋。在菲律賓，有85%人口為天主教徒，大約6%為回教徒，相對上天主教徒風俗習慣上沒有太多禁忌。

留意傭工學歷宗教文化差異

在聘請傭工時，僱主可以因應個人情况考慮，如果希望聘請外傭照顧初生嬰兒，已婚及育有子女的外傭會較有經驗。至於應該聘請年紀較大或較年輕的外傭呢？如果年紀較大的外傭會較為適合照顧初生嬰兒及長者，因人生閱歷較豐富，耐性及包容力或會較高。

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