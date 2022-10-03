林嘉文：觀望人行消息 關注人幣7.10水平

美匯指數逼近115水平後有所回落，而歐元和英鎊從超賣水平反彈亦限制了美匯指數的表現。以歐元為例，歐洲央行理事會成員Gediminas Simkus表示10月可能加息0.75厘後，刺激歐元上升。另外，德國通脹升至雙位數，推動當地國債息率向上，同樣為歐洲央行繼續加息提供多一個理據。

歐元料0.95及0.93見支持

雖然歐元有機會受惠央行加息，但區內經濟前景不確定，仍是風險因素，短線兌美元關鍵支持料分別在0.95及0.93左右。

英國方面，首相卓慧思重申減稅政策承諾後，英國債券息率有所上升，英鎊亦自歷史新低繼續反彈。

市場預期英倫銀行提供支持、英鎊短倉或平倉，以及卓慧思計劃與財政監督機構負責人開會等消息，都推動英鎊兌美元大幅回升。英鎊已突破關鍵阻力位1.10，下一個值得關注的關鍵技術水平相信是2020年低位1.14。

英鎊1.14水平關鍵

執筆時，中國公布9月採購經理指數的表現參差，但市場預期內地政府或有措施進一步支持人民幣匯價，可能會有助以人民幣計價資產的投資氣氛，而美元兌離岸人民幣亦已大幅回落至早前的關鍵阻力7.2以下。短線焦點除要留意人民銀行會否有具體行動支持人民幣匯價外，技術上亦要關注美元兌離岸人民幣短線能否進一步顯著跌穿7.10水平。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]