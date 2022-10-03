moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

區偉志：去中心化的迷思

【明報專訊】2008年環球金融海嘯，導致銀行倒閉，金融機構的信用盡失，中本聰同年公布比特幣白皮書，開宗明義要打造一個點對點的支付系統，以避開中心化的傳統金融體系，更不受任何實體規管。去中心化解決了傳統中心化眾多問題，例如安全和信任問題，建立毋須授權（permissionless）和信任（trustless）、匿名（anonymous）的點對點電子交易平台，省略了中間人的角色。顯然，去中心化是個創新概念，也是Web 3的精髓所在。

去中心化平台 用戶保障不足

有些幣圈理想主義者對去中心化着迷，認為比傳統中心化系統有絕對優勢。有關去中心化的好處，相信已有不少文章提及，筆者是次卻想探討一下其所帶來的隱憂。首先，因沒有中央的規管，去中心化為犯罪分子提供了便利。以Tornado Cash為例，這項目原意是讓用戶打破鏈上交易的鏈接，加強用戶的匿名性和財政私隱，但這卻被不法分子用於清洗金錢的來歷。今年初，黑客於Axis Infinity 盜取6億美元的加密貨幣，然後把其中的以太幣放到Tornado Cash「清洗」。鑑於去中心化難以監管的特性，美國政府於8月正式制裁Tornado Cash。

其次，由於去中心化平台毋須向政府註冊，因此未被法津保護，造成漏洞。一般金融機構都會有資本金要求、內部監控及存款保險等安排，但去中心化平台沒有發牌制度，一般用家難以分析平台的風險，出事後也沒有保障。去中心化也代表對使用者沒有支援，若用戶忘記了密碼，沒有人能夠幫忙。例如有用戶去世，其家人若沒有密碼，那些遺產便永遠無法認領。在遇上加密騙案時，使用者也往往求助無門，而因區塊鏈的不可逆轉，未能取回受騙金額，可見去中心化的弊處。

內容不被審查 反而衍生更多問題

此外，很多去中心化項目都標榜共同管治，平台的重要決策權交給了DAO（Decentralized Autonomous Organization），投票權與持幣量成正比，真正落實去中心化的民主理念。可是，現時市面上大部分的Web 3項目當中，每個項目的發起人、管理團隊及早期投資者持有的代幣比例已超過總發行量的一半，所謂的用家投票其實最終都是由那少數幾人決定，與理想的去中心化理念相去甚遠，反而更接近傳統股票市場的股東大會。

很多年輕人對fb或Google這些互聯網巨頭反感，除了因為平台會把用戶私隱變現外，也因為它們對用戶的內容作出審查，禁止某些內容刊出。在Web 3的去中心化世界裏，內容沒有被審查，但卻帶來了另一些問題，假如內容涉及暴力、歧視、色情、誹謗或危害國家安全，那又應該如何處理？由誰來判斷及處理？每一事件都要DAO來投票嗎？

筆者認為去中心化固然有它的好處，但也不能把它過度神聖化，抗拒政府的監管，或以為它可以替代傳統制度。事實上，除了比特幣比較接近完全去中心化之外，其他加密貨幣或Web 3項目都與去中心化有一段距離，不少私人機構採用的私鏈技術更是完全的中心化。當整個幣圈的發展漸漸擴大，慢慢滲入傳統行業及生活中時，無可避免要擁抱政府的監管及與傳統機構合作。

現時，不少國家都有實行AML和KYC的措施，以解決去中心化所帶來的洗黑錢問題。為了維持管治效率、法幣地位和對市民的保障，政府也不可能容許去中心化完全不受控制。此外，當一個項目在發展階段時，始創人及團隊的判斷及執行力尤其重要，這時候中心化反而能更有效地推動項目發展。總的而言，幣圈要與現實世界接軌，去中心化的發展定必伴隨着中心化，互補不足，相信黑與白中間的灰色才是最能夠持續發展的方向。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]