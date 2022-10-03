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何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股在季結日反覆靠穩，恒指低位雖曾跌至17,016點近11年低位，不過高位曾彈近180點至17,300點以上，收市升逾50點；不過北水暫停下成交疏落，走勢或暫缺乏指標性，短線關注萬七點是否本輪調整的底部，向上或以重上17,500點水平為短期目標。

比亞迪（1211）曾急跌近6%至188.8元，是逾半年低位，收市跌逾3%，暫守190元水平。有報道引述Tesla澄清部分內地生產的車款將大幅降價的報道不實，不過未能阻止車股受壓。向上觀望比亞迪重上200元關口的機會，支持或參考180元水平。比亞迪急跌，不過資金仍傾向追沽。活躍比亞迪認沽證的面值，較500兌1中距離比亞迪熊證高，但槓桿卻較低，資金傾向考慮條款上較吸引的熊證作追沽部署。看淡或可考慮比亞迪熊證51103，收回價215元，行使價219元，槓桿比率約7.9倍。看好則可留意比亞迪牛證51134，收回價176元，行使價172元，槓桿比率約7.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]