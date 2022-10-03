何啟聰：資金傾向追沽 比亞迪熊51103

比亞迪（1211）曾急跌近6%至188.8元，是逾半年低位，收市跌逾3%，暫守190元水平。有報道引述Tesla澄清部分內地生產的車款將大幅降價的報道不實，不過未能阻止車股受壓。向上觀望比亞迪重上200元關口的機會，支持或參考180元水平。比亞迪急跌，不過資金仍傾向追沽。活躍比亞迪認沽證的面值，較500兌1中距離比亞迪熊證高，但槓桿卻較低，資金傾向考慮條款上較吸引的熊證作追沽部署。看淡或可考慮比亞迪熊證51103，收回價215元，行使價219元，槓桿比率約7.9倍。看好則可留意比亞迪牛證51134，收回價176元，行使價172元，槓桿比率約7.6倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]