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摩根大通亞洲：出境遊急增 攜程購19794

【明報專訊】亞洲各地相繼放鬆旅客入境限制，相關旅遊概念股近日備受關注。據彭博引述攜程（9961）數據報道，攜程香港網站上周末出境機票訂單較9月17至18日增長近4倍。排名前5位的航班目的地是曼谷、首爾、東京、新加坡和大阪，大阪的機票訂單較上一個周末飈升73倍。

旅遊相關概念股雖然上周於高位有回吐，惟如以今年來表現計，仍然明顯跑贏大市。國泰（0293）今年來升29%，新秀麗（1910）升20%、攜程及同程（0780）升幅亦分別有10%及7%。如投資者希望短線部署上述概念股，可參考以下輪證精選。攜程受制230元區間阻力，上周五調整至50天線附近，看好可參考攜程購19794，行使價292.92元，實際槓桿5.2倍，2023年1月4日到期。新秀麗則於50天線及早前約18元三頂位置暫覓支持，看好可參考新麗購25624，行使價25.55元，實際槓桿3.9倍，2023年3月27日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]