陳永傑：美國樓市升勢料放緩

美國今年首兩季國內生產總值（GDP）報跌，但次季GDP以年率計按季跌幅修訂至0.6%，好過市場預期，亦好過原先估計的跌0.9%，次季經濟比首季跌1.6%亦有改善。反映美國經濟好淡爭持，既非好也非大壞，儘管連續兩季進入萎縮是「技術性衰退」，亦只屬牛皮偏淡格局。

美國樓價首7個內仍有進帳，但7月份已見乏力，今年首7個月只有9%升幅，7月份比6月份樓價無甚升跌。如果與去年7月份比較，美國樓價升幅收窄至15%，但已告失上升動力。通脹和加息，雖然會打擊投資市場的股市及樓市，今年上半年美國股市處於下滑狀態，美股三大指數均告下跌，但美國樓市尚算企穩，表現平穩，勝過美股。

美聯儲連番加息 震撼美股

美國持續加息，但9月份以後的大手加息維持，國際油價經已從高位每桶120美元跌至目前約78美元，跌幅達到35%，對造成通脹的壓力亦消退不小。美國通脹仍是8.3%，但下調的機會是較大的，所以，表現穩定的美國樓市，應該不會受到太大壓力，仍屬牛皮。美國樓市靠穩，對世界各地的樓市亦有一定支持，成績略勝股市。

美國聯儲局連番大手加息0.75厘，於美股經已造成震撼，如果情况持續，料會波及美國樓市。預計未來美國樓市會由上半年的強勢，走向升幅放緩。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]