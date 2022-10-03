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布少明：10月樓市兩大轉勢關鍵

標籤：布少明

【明報專訊】過去一周，相信不少市民彼此之間最熱門的問題，應該是：「買咗機票未？」。皆因港府已將「3+4」入境要求防寬為「0+3」，可以預期是，未來數個月即將迎來港人「報復式」外遊。

說回樓市，美聯樓價指數最新報158.49點，按周跌約0.45%，連跌15周；本年迄今跌幅擴大至逾7.6%，為逾3年半新低。交投方面，第三季一二手交投齊跌，形成「價跌量跌」局面。期內新盤成交料錄約3600宗，按季跌約5.5%；至於二手成交料錄約8100宗，跌幅高達28%，為3年新低。值得留意的是，新盤正帶動樓價下調。根據美聯物業房地產數據及研究中心數據，第三季（截至8月止）新盤市場自2019年第四季以來，首度出現「負溢價」的現象，錄-2.9%，更是逾8年新低，反映發展商「求量不求價」的策略。

最近市場出現兩大新因素，包括「0+3」及金管局降低壓力測試門檻，均具短期提振作用。不過，第四季樓市能否「否極泰來」，還看兩大轉勢關鍵，包括將10月中舉行的中共二十大，有否推出重要新政策；此外，將公布的《施政報告》，是否推出對樓市「減辣」、扶助樓市措施，又或是其他振興經濟措施，例如推行全面免檢疫的「0+0」通關等，勢成未來本港經濟及樓市前景的「風向儀」。

樓市作為香港重要經濟支柱之一，絕對是不容有失。為令樓市「軟着陸」，筆者再次重申，建議政府在《施政報告》撤銷已失效的「辣招」，包括DSD的15%稅率回復至雙倍印花稅，為市民換樓開方便之門；下調買家印花稅BSD稅率，或取消BSD稅，為香港「吸人招財」；取消額外印花稅SSD，或將年期及稅率回復至「加強版」前。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]