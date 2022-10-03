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馬泰陽：樓價下調 市民入市意欲回升

標籤：馬泰陽

【明報專訊】自加息周期啟動後，疫下經濟更見疲弱，加上香港遲遲未能與國際社會通關，各行各業營商環境困難，本港樓市難以獨善其身，無可避免需要調整。雖然政府早前減低準買家壓力測試的要求由3厘減至2厘，以及放寬入境旅客的防疫限制，但相信以上措施只有短暫的提振作用，長遠來說未能解決樓市持續下跌的局面。

根據香港置業資料研究部數據顯示，受今年首季第五波疫情重創下，今年首9個月（截至9月27日），十大傳統屋苑呎價均錄得跌幅，當中有6個屋苑平均實用呎價跌逾10%，其中黃埔花園平均呎價跌得最多，由去年12月約17720元，跌至約15079元，跌幅近15%；其次為海怡半島，跌幅約13.1%；康怡花園及沙田第一城，跌幅亦達12.5%；跌幅最小的太古城，跌幅約4%。

香港置業早前進行的調查發現，有逾六成受訪者睇淡後市，創逾3年半新高，並有約30.4%的受訪者認為未來12個月香港樓價走勢跌5%至10%，創自2016年第二季有紀錄以來新高，至於看好後市的佔約19.9%。不過，調查亦顯示，有約46.1%受訪者計劃未來12個月入市，比例止跌回升，較上季回升約0.5個百份點。由此可見，在樓價現調整的情况下，有不少市民趁機覓筍盤入市。

現時樓價出現整固，不少市民靜待樓價進一步下調時的入市良機，然而，受種種措施限制，令市民感置業困難。筆者認為，本港資金外流，而且未能適時引入新資金，令樓價持續整固，如果政府取消部分「辣招」或「減辣」，相信能吸引買家入市，激活樓市氣氛，能有效釋放市場上購買力，有利刺激換樓鏈流動。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]