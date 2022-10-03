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調查揭港人忽視「長壽風險」

【明報專訊】市况不明朗及全球高通脹之下，籌備退休之路更應提早策劃。保誠保險及匯豐保險上周都公布退休相關調查，保誠 「長壽風險抗力調查」結果顯示，近40%踏入「黃金十年」的受訪者 （年齡50至60歲） 才開始為退休生活規劃財務，甚至仍未規劃，更有高達92%受訪者平均低估預期壽命10.6年，很可能令理財大失預算。匯豐保險調查發現數碼科技有助長者達到理財目標。

明報記者 龍彩霞

保誠保險調查顯示，逾九成受訪者低估預期壽命，尤其是女性，少於一半受訪者（43%）認為有急切需要準備退休生活的財務規劃。距離目標退休年齡不足10年的群組，逾三分之一（36%）受訪者只是剛剛開始規劃退休生活，反映不少人意識不到籌謀未來生活的迫切性。

九成低估壽命 退休失預算

保誠表示，更令人擔憂的是，若以香港政府統計處的平均預期壽命比對，超過九成（92%） 受訪者低估預期壽命，當中83%男受訪者平均低估自己壽命8年（個人預期壽命81歲，但統計處參考資料估計為89歲），而幾乎全數（99%）女受訪者都低估自己壽命，平均低估12年（個人預期82歲，但統計處預期壽命為94歲），可見受訪者對預期壽命過於保守，可能令退休預算出現更大缺口。當被問及若壽命超出預期時，只有13%受訪者表示為退休生活感到憂慮，63%預計退休後需減少開支，恐令退休生活質素下降。

另一方面，受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲，並希望擁有330萬元作為退休儲備；只有15%受訪者認為自己已為退休做好準備，有信心在經濟上可應付退休生活。然而，事實上有超過四成（44%）受訪者沒有足夠資金應付退休生活開支，更有21%在受訪期間仍未達成退休儲備目標的一半。

匯豐：長者數碼理財滲透率低

無獨有偶，由匯豐保險贊助，Economist Impact在今年6至8月期間訪問600名30至69歲市民，了解他們對於科技如何令長者老有所為的看法。調查顯示，疫情是加速數碼工具在各年齡層普及的主要原因，當中60歲或以上長者，超過96%擁有智能電話，且每日上網。雖然如此，長者在健康及理財數碼服務上滲透率偏低，82%從未使用數碼理財諮詢服務，另有84%長者未曾聽過遙距診症或在線心理輔導服務。調查亦發現，雖然有超過九成受訪者認為疫情加快數碼工具普及，但當中60至69歲群組欠缺信任（45%）、欠缺數碼知識（32%）和欠缺人與人之間的接觸（27%），是牽制社會進一步數碼化的頭三大主因。

匯豐保險香港行政總裁文德華表示，信任是左右社會能否進一步數碼化的主要因素，特別是年長一輩。不過經過教育，在2022上半年，該行透過直接渠道的年化新做保費共2.4億元，而在第五波疫情時，透過數碼渠道的保單申請高40%。調查結果顯示網上理財受到各年齡層的受訪者歡迎，有83%受訪者在過去6個月使用數碼工具管理投資或保單，另有86%照顧者表示數碼工具有助他們幫助長者理財，61%受訪者認為科技使人更容易理解理財產品。雖然如此，長者在數碼服務的應用遠較年輕一輩少，尤其是反映在網上財務及健康管理服務上。相較之下，三分之一的30至49歲受訪者表示他們使用過此類管理財務及健康有關的網上服務。

匯豐保險香港產品業務主管張家俊表示，香港是全球人均最長壽的城市，為此，匯豐保險推出「匯萃保障相連保險計劃」，其高人壽保障，可靈活改變投資組合，以及簡單透明的保費為客戶帶來另一種退休方案。為了讓長者與時並進，匯豐保險參考調查結果，贊助香港路德會開發全新手機應用程式（健康Dollar Fun），讓長者提升數碼知識之餘，鼓勵他們保持健康習慣及促進社交聯繫。要把數碼科技融入長者生活，人與人之間的支援不可或缺。因此，該應用程式採線上線下模式，長者只需親身前往路德會服務中心，便能在職員的協助下使用程式，透過互動遊戲可賺取積分換領禮物。該應用程式在本月推出，預計推出後6個月內會有3000名長者及照顧者受惠。

文德華續稱，令長者老有所為是其中一個應對人口老化的方式，尤其是如香港人口老化速度較快的地方，但要達到這願景，需要社會各界，包括公營及私人機構攜手合作。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]