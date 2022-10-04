雙幣股免印花稅 多家藍籌研參與 草案冀年內提立會 擬引莊家制促交投

明報記者 馬意文

昨日多家藍籌公司相繼表態，預告會研究增設人民幣交易櫃枱，包括港交所（0388）、新世界（0017）、中銀香港（2388）、華潤啤酒（0291），以及京東集團（9618）和同系香港上市公司等。

港交所料提升市場流動性活力

港交所表示，港府豁免雙幣股印花稅的建議，將有助提升雙幣櫃枱莊家計劃的吸引力，支持香港雙幣計價股票的發展，從而鼓勵香港上市企業增設人民幣櫃枱，以及在港股通交易中研究引入人民幣櫃枱，促進香港作為離岸人民幣樞紐的持續發展，繼而提升市場流動性和活力，增加本地市場的廣度和國際吸引力。

卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹表示，她當年負責在香港牽頭推出雙幣雙股，但其後人民幣貶值令香港的人民幣資金池縮小，故目前市場上的人民幣計價股票只有匯賢（87001），而雙幣股則只有灣區發展（80737）（前稱合和公路）。她相信現時在港股通下買賣，資金池的闊度和深度都不再是問題，加上人民幣櫃枱令內地投資者買賣港股更方便，免除匯率波動影響，但難以預計實際增長。

鍾續稱，多一個貨幣一定會多些生意，至於能夠吸引多少人民幣資金則要看大市，因為只要大市向好，人民幣計價有助港股通內的股票增加交投量，港股通內合資格的股票得益較大。不過，有待股票市場氣氛回穩，投資者才回來投資，長遠而言仍一定對市場發展正面。

上商：豁免印花稅可帶動高頻交易

恒生銀行首席經濟師薛俊昇指出，市場上不少投資者或持有人民幣，增設人民幣交投的股票變相多了一個投資渠道，加上有人喜歡持有人民幣，或帶動投資者增加投資意欲，但實際情况仍要視乎市况變動。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，新措施其一方便內地投資者毋須匯兌貨幣，其二可減少交易成本，也甚為重要，因之後即使外匯出現變化，匯價對股票基本面的影響較小，故一定產生正面作用。他稱，豁免印花稅對帶動高頻交易會發揮較大作用，相關交易便可以增加。