雙幣股免印花稅 多家藍籌研參與 草案冀年內提立會 擬引莊家制促交投

【明報專訊】港府計劃於今年內修訂法例，豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅。財經事務及庫務局長許正宇昨日出席立法會財經事務委員會會議時表示，目標年內向立法會提交條例草案，其後於2023年上半年推出雙幣股票市場莊家機制，為港股通增設人民幣櫃枱作準備。消息公布後，多家藍籌公司稱會研究增設人民幣交易櫃枱（見表）。
昨日多家藍籌公司相繼表態，預告會研究增設人民幣交易櫃枱，包括港交所（0388）、新世界（0017）、中銀香港（2388）、華潤啤酒（0291），以及京東集團（9618）和同系香港上市公司等。
港交所表示，港府豁免雙幣股印花稅的建議，將有助提升雙幣櫃枱莊家計劃的吸引力，支持香港雙幣計價股票的發展，從而鼓勵香港上市企業增設人民幣櫃枱，以及在港股通交易中研究引入人民幣櫃枱，促進香港作為離岸人民幣樞紐的持續發展，繼而提升市場流動性和活力，增加本地市場的廣度和國際吸引力。
卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹表示，她當年負責在香港牽頭推出雙幣雙股，但其後人民幣貶值令香港的人民幣資金池縮小，故目前市場上的人民幣計價股票只有匯賢（87001），而雙幣股則只有灣區發展（80737）（前稱合和公路）。她相信現時在港股通下買賣，資金池的闊度和深度都不再是問題，加上人民幣櫃枱令內地投資者買賣港股更方便，免除匯率波動影響，但難以預計實際增長。
鍾續稱，多一個貨幣一定會多些生意，至於能夠吸引多少人民幣資金則要看大市，因為只要大市向好，人民幣計價有助港股通內的股票增加交投量，港股通內合資格的股票得益較大。不過，有待股票市場氣氛回穩，投資者才回來投資，長遠而言仍一定對市場發展正面。
恒生銀行首席經濟師薛俊昇指出，市場上不少投資者或持有人民幣，增設人民幣交投的股票變相多了一個投資渠道，加上有人喜歡持有人民幣，或帶動投資者增加投資意欲，但實際情况仍要視乎市况變動。
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，新措施其一方便內地投資者毋須匯兌貨幣，其二可減少交易成本，也甚為重要，因之後即使外匯出現變化，匯價對股票基本面的影響較小，故一定產生正面作用。他稱，豁免印花稅對帶動高頻交易會發揮較大作用，相關交易便可以增加。