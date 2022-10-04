華潤萬象推人幣收股息

華潤萬象給股東提供3個派息選項，包括只在2022年中期股息以人民幣收取、2022年中期股息至往後股息皆以人民幣收取，或按指定股份數目收取人民幣股息，為投資者提供更大彈性。近期人民幣貶值，倘投資者若使用港元收息並按折算所得，收取的港元股息便會減少，相反收取人民幣便在派息的時間內直接兌回本幣，毋須面對折算風險。

助減成本匯兌風險 投資者料觀望

股民收取人民幣股息也要面對貶值壓力，在收息時減少匯兌波動風險致收息金額突減，但是始終需要轉為長期持有人民幣，故外界預料一般投資者對轉用人民幣收息的安排仍然會持觀望態度。但對內地經營，並擁有一定人民幣的公司來說，以人民幣派息不但多一個選項，也可減少匯兌風險，唯一匯出款項時須若干行政程序。

上海商業銀行研究部主管林俊泓也提及，現時投資者須面對匯價問題，港府的新措施其一方便內地投資者毋須匯兌貨幣，減少交易成本，即使之後匯市出現變化，匯價對股票基本因素的影響較少，故一定產生正面作用。